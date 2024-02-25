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Военная операция на Украине ,  
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Фицо заявил, что «у него мурашки бегают по спине» от темы поддержки Киева

Премьер Словакии Фицо: боюсь, что Запад ищет худшего решения по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Премьер Словакии считает, у западных стран есть два варианта: либо дальнейшая эскалация напряженности и военная поддержка Киева, либо предоставление мирного плана. При этом он выразил опасения, что Запад ищет худшего решения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что Запад ищет худшего решения по Украине. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Боюсь, что Запад по Украине идет к [принятию] наихудшего решения. Поэтому перед спешно созванным совещанием в Париже, на котором я буду присутствовать завтра, я созвонился с силовыми, правительственными и политическими органами власти», — написал Фицо в соцсети

По данным BFMTV, 26 февраля в Елисейском дворце соберутся около 20 глав государств и правительств, большинство — из ЕС, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда, а также премьеры 15 стран Евросоюза. Также во встрече примут участие представители США и Канады, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Представителей Венгрии и Словакии на ней не будет «по причинам повестки дня», заявили в Елисейском дворце, сообщает BFMTV. Целью встречи — «мобилизовать и изучить все средства для эффективной поддержки Украины», пояснили там. На ней по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

На видео премьер Словакии заявил, что не допустит участия словацких военнослужащих в боевых действиях на Украине, даже если он лишится из-за этого поста, его слова приводит InfoVojna.

По мнению Фицо, у западных стран есть два варианта: либо дальнейшая эскалация напряженности и военная поддержка Киева, либо предоставление мирного плана. Премьер считает, что страны выберут первый вариант.

«От информации о темах, на которые мы должны поговорить в понедельник [в Париже], у меня мурашки бегают по спине», — отметил глава правительства. Он сообщил, что созвал Совет безопасности и кабинет министров в понедельник утром перед встречей в Париже.

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Роберт Фицо

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Фицо, с тех пор как стал премьером Словакии в октябре прошлого года, неоднократно высказывался против помощи Украине со стороны ЕС. До этого страна поддерживала поставки оружия Киеву и в 2022 году передала свой единственный комплекс ПВО С-300 в обмен на обещанную ей американскую систему Patriot, но так и не получила ее.

Он также утверждал, что Украина «не способна ни на какое контрнаступление» и что союзники могут «влить туда все оружие мира, все деньги», но Россия «никогда не будет побеждена» на поле боя.

Кроме того, премьер обещал, что Братислава будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны. Как считает Фицо, Киев находится под «абсолютным влиянием» США и что ему придется пойти на «болезненный компромисс».

В Киеве Фицо назвали «мини-Орбаном». Венгерский премьер Виктор Орбан, как и его словацкий коллега, критикует поддержку Украины и выступает против ее членства в ЕС и НАТО.

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Елена Чернышова
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