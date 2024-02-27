El Mundo рассказала о новой версии убийства перебежчика в Испании
Испанские власти с первого дня знали о пребывании в стране российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который проживал там по украинскому паспорту и в феврале был убит в городе Вильяхойоса, пишет El Mundo. Министр обороны страны Маргарита Роблес ранее заявила, что власти не знали о его настоящей личности.
Испанские следователи полагают, что Кузьминов был вычислен не тогда, когда он пытался привезти бывшую девушку в Испанию, а скорее тогда, когда он начал готовиться к приезду его 52-летней матери Инны Кузьминовой, которая должна была присоединиться к нему в Аликанте. Она покинула Россию до угона вертолета Кузьминовым под предлогом поездки в Корею, где она когда-то работала. Сейчас, по данным издания, она находится на Украине.
Газета El Pais писала о двух основных версиях следствия: его узнал кто-то из соотечественников в Вильяхойосе или он позвонил своей бывшей девушке и пригласил ее встретиться с ним.
Мать пилота покинула Россию до угона вертолета Ми-8 под предлогом поездки в Корею (где она когда-то работала) и перебралась на Украину, где сейчас и находится. По мнению следствия, Кузьминовым была допущена «роковая ошибка», когда он начал использовать старые связи. Звонил он
по украинскому мобильному телефону, который, как считают следователи, прослушивался. Они полагают, что в убийстве летчика могла сыграть «определенную роль» его бывшая одноклассница, с которой у него раньше были отношения. Как пишет издание, «она единственная женщина, в компании которой его видели на публичных фотографиях, которые он опубликовал перед смертью». В прошлом году девушка вышла замуж за другого мужчину.
В августе 2023 года Кузьминов, связавшись заранее с украинской разведкой, угнал на территорию Украины вертолет Ми-8 с экипажем. Позднее он прибыл в Испанию, где жил не под своим именем.
ФСБ возбудила против летчика уголовное дело о госизмене. После сообщений о его смерти глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал, что тот стал «моральным трупом» еще до перехода на сторону ВСУ.
Тело Кузьминова нашли в паркинге жилого дома. По данным The Wall Street Journal, летчика застрелили. Испания начала расследование.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью El Mundo заявил, что Кузьминов пользовался «планом защиты».
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