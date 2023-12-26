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Автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск автора сериала Mr. Freeman мультипликатора Мунтяна
Павел Мунтян
Павел Мунтян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

МВД России объявило в розыск создателя сериала Mr.Freeman мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом), следует из данных в базе ведомства.

Мунтян разыскивается по уголовной статье. По какой именно, в МВД не уточнили.

Павел Мунтян — автор анимационного сериала Mr. Freeman, YouTube-канал которого насчитывает свыше 1,7 млн подписчиков, сооснователь студии Toonbox (участвовала в том числе в создании «Фиксиков»). Мультипликатор неоднократно выступал с критикой военной операции России на Украине.

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Последние несколько лет Мунтян живет на Кипре. В апреле российский Минюст включил его в реестр иноагентов. Среди причин такого решения ведомство назвало участие мультипликатора в сборе средств в поддержку Украины.

В октябре телеграм-канал Baza сообщил, что на Мунтяна завели уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК). По его данным, основанием стал пост мультипликатора, опубликованный в апреле 2022 года. Сам Мунтян говорил, что дело завели из-за поста про события в украинском городе Буча.

Теги
МВД розыск мультипликатор уголовное дело
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