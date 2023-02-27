Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор и повреждении ЛЭП

Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, но повреждена линия электропередачи. Бригады энергетиков устраняют последствия обстрела. В восьми частных домах осколками выбиты окна и повреждены заборы.

Ранее 27 февраля об обстреле сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. По его словам, ВСУ обстреляли село Зерново в Суземском районе области. Загорелся жилой дом, никто не пострадал.