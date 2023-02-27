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Подоляк назвал условие исчезновения Украины как государства

Михаил Подоляк считает, что Украина может исчезнуть как страна в случае поражения
Советник Зеленского считает, что в случае неудачи Украина лишится поддержки. Он призвал граждан не сомневаться и «идти до конца»
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ходе телевизионного эфира заявил, что его страна «не может позволить себе повторения 2014 года», потому что в этом случае Украина исчезнет как государство уже через несколько лет, сообщает «Страна ua».

По мнению Подоляка, Украине необходима победа и возвращение к границам 1991 года. В противном случае, как он считает, «люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать». Поэтому, считает Подоляк, нужно «зафиксировать» поражение России и ее юридическую ответственность.

«Мы должны это зафиксировать и запечатлеть в сознании всех людей, кто даже сегодня сомневается, нужно ли нам идти до конца: если хотите умереть молодыми, то не нужно идти до конца, если хотите быть героями, то нужно идти в победный финал», — заявил он.

24 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна готовится к тому, чтобы вернуть Крым под свой контроль. «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления — разной категории и разного характера», — сказал он.

О том, что Крым может вернуться под контроль Украины, в интервью телеканалу ABC заявил и президент США Джо Байден. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что представить возвращение Крыма Украине невозможно. «Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал он.

В понедельник немецкая газета Bild сообщила о том, что страны Запада могут усилить давление на Владимира Зеленского с целью принудить его пойти на мирные переговоры с Россией. Автор материала утверждал, что от Киева требуют летнего контрнаступления и значимых успехов после получения нового вооружения. Если значимых успехов не будет, то Зеленского будут заставлять вступить в переговоры с Владимиром Путиным.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Украина Владимир Зеленский Михаил Подоляк Военная операция на Украине
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