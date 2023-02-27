Экс-главу Кирова осудили на 2,5 года за бракованные дорожные камеры

Суд установил, что в конце 2019 года экс-глава администрации города и бывший руководитель городского управления дорожной и парковой инфраструктуры согласовали закупку не соответствовавших техзаданию дорожных камер

Илья Шульгин (Фото: Администрация города Кирова)

Ленинский районный суд Кирова приговорил бывшего главу городской администрации Илью Шульгина к 2,5 годам колонии строгого режима по обвинению в нарушениях при закупке средств фото- и видеофиксации для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Вторым обвиняемым по делу стал бывший начальник городского управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, максимальная мера наказание — лишение свободы сроком до десяти лет), и приговорили к заключению на срок в 1,5 года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок в два года.

Шульгина суд признал организатором преступления, согласно части 3 статьи 33 УК, виновным он был признан по той же статье, что и Ишутинов. Экс-главу горадминистрации также лишили на два года права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Обвинению удалось доказать в суде, что бывшие муниципальные чиновники «незаконно согласовали приемку и последующую поставку 20 некачественных специальных средств фото- и видеофиксации правонарушений в области дорожного движения», закупавшихся для установки в рамках нацпроекта.

«Состояние оборудования явно не соответствовало техническому заданию заключенного муниципального контракта, что влекло односторонний отказ от исполнения контракта. В результате совместных действий соучастников <...> причинен материальный ущерб в размере, превышающем 21 млн руб. Суд согласился с мнением государственных обвинителей прокуратуры Кировской области о доказанности вины подсудимых», — говорится в сообщении.

Шульгина и Ишутинова взяли под стражу в зале суда. Дело расследовалось сотрудниками Следственного комитета при участии ФСБ.

Шульгин был главой администрации Кирова с осени 2017 года по январь 2020 года. Он подал в отставку по собственному желанию после критики со стороны губернатора Кировской области Игоря Васильева и его слов о «неудовлетворительной работе со стороны городской администрации и сити-менеджера» в реализации нацпроектов. Как отмечала газета «Коммерсант», недовольство работой Шульгина также высказывали депутаты трех фракций в городской думе, заявлявшие, что он лоббирует частные интересы при заключении муниципальных контрактов и неэффективно управляет городским хозяйством. Глава администрации с претензиями тогда не соглашался.

Кировское издание «Бизнес новости» отмечает, что экс-глава города отказался от общения с прессой перед заседанием. Гособвинение просило для Шульгина наказание в виде пяти лет колонии общего режима, для Ишутинова — четыре года колонии общего режима.

6 июля 2022 года Ленинский районный суд приговорил Шульгина к трем годам лишения свободы условно, а Ишутинова — к двум годам лишения свободы условно. Эти приговоры обжаловали в Кировском областном суде сразу обе стороны: и обвинение, и защита. 8 сентября облсуд вернул дело на пересмотр в суд первой инстанции.

В середине января суд признал бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка виновным в получении взятки и приговорил его к 16,5 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн руб. Гуменюк ушел в отставку с поста главы Владивостока в середине мая 2021 года после критики со стороны губернатора Приморья и полпреда президента в ДФО, а в конце того же месяца домой к экс-мэру пришли с обысками силовики. В октябре того же года Гуменюк был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от руководства муниципальной компании, оказывающей похоронные услуги — МУПВ «Некрополь».