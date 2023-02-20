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Губернатор Ленобласти отправит чиновников на экскурсии в колонии

Губернатор Ленобласти Дрозденко поручил организовать чиновникам экскурсии в колонии и СИЗО
Экскурсии в колонии и СИЗО для чиновников являются «дополнительной мерой профилактики», чтобы они понимали, что в стране не было и не будет «неприкасаемых», пояснил Дрозденко
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать для чиновников «ознакомительные экскурсии» в учреждения ФСИН после ряда коррупционных скандалов. Об этом сообщает администрация региона в телеграм-канале.

«Каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет «неприкасаемых», — заявил Дрозденко.

Он назвал экскурсии в колонии и СИЗО для чиновников «дополнительной мерой профилактики».

Глава Ленобласти подчеркнул, что сейчас в правительстве идет проверка правоохранительных структур, а также внутренние проверки. «Часть проверок так же касаются работы бизнес-структур по исполнению региональных контрактов», — добавил он.

Дрозденко отметил, что материалы о нарушениях в деятельности областных учреждений и подрядчиков также будут направлены в правоохранительные органы.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

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Ленинградская область Губернатор экскурсии чиновники колонии СИЗО
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