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Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС в отношении России за кибератаки

Под санкции за киберпреступления также может подпасть Китай. Для введения мер необходимо одобрение всех стран — членов ЕС, однако некоторые желают сохранить хорошие отношения с Россией и Китаем как с важными партнерами
Фото: Nir Elias / Reuters

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении России и Китая за киберпреступления. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с вопросом.

Санкции могут затронуть как организации, так и физических лиц, сообщает издание. По информации источников, переговоры о введении ограничений могут начаться уже на этой неделе.

Введение санкций требует одобрения всех 27 членов Евросоюза, поэтому этот процесс может занять некоторое время. По словам источников издания, на обсуждение может потребоваться около двух месяцев.

Как отмечает Bloomberg, обязательность одобрения всеми членами ЕС затрудняет принятие коллективных решений в области внешней политики. Так, сейчас, когда рассматривается возможность введения санкций, многие члены союза беспокоятся об ухудшении отношений с Китаем, который является вторым по величине торговым партнером ЕС и крупным инвестором в некоторых странах. Также некоторые члены блока желали бы наладить отношения с Россией, поскольку нуждаются в поставках российских энергоносителей, сообщает издание.

В середине февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что санкции, которые Евросоюз ранее вводил в отношении России, не принесли ничего хорошего ни Европе, ни России. По его словам, ограничительные меры стоят Европе «так же дорого, как и России, для результата, который не является слишком позитивным».

Впервые санкции против России за кибератаки были введены 29 декабря 2016 года занимавшим тогда пост президента США Бараком Обамой. Под санкции подпали 11 физических и юридических лиц в России. Тогда же президент выдворил из страны 35 российских дипломатов и объявил о закрытии двух резиденций посольства России в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. Обама считал, что Россия была причастна к кибератакам во время его предвыборной кампании.

Автор: Мария Лисицына
Теги: санкции, Европейский союз, кибератаки
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