«Страх вернулся на рынок»: по кому ударят новые американские санкции

Какие санкции предусмотрены законопроектом

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) образца 2019 года (DASKA 2.0) — это обновленная версия проекта, представленного в августе 2018 года. Ту законодательную инициативу назвали проектом «санкций из ада» (Bill from Hell), и она привела к падению курса рубля на 10%. На этот раз сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что «санкции и другие меры, содержащиеся в законопроекте, — самые сильные из всех, что когда-либо вводились».

Каких сфер касается DASKA Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» 2019 года содержит: санкции против российских банков, поддерживающих попытки России подорвать демократические институты в других странах;

санкции против инвестиций в российские проекты по сжижению природного газа (СПГ) за пределами России;

санкции за поддержку проектов по разработке нефтяных ресурсов в России и против российских нефтяных проектов за рубежом;

санкции против политических деятелей, олигархов и членов их семей, которые «способствуют противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»;

санкции против российского судостроительного сектора, в случае если Россия нарушит свободу навигации в Керченском проливе или где-либо еще;

как и в предыдущей версии, сохраняются санкции против российского госдолга и предприятий кибернетического сектора. Несанкционные положения DASKA 2.0 были изложены в предыдущей версии законопроекта, они касаются: поддержки НАТО;

возможности передачи ряду стран альянса вооружений, которые эти страны в настоящее время закупают у России;

создания специального центра по реагированию на «гибридные угрозы» со стороны России;

рассмотрения вопроса о соответствии России критериям государства — спонсора терроризма;

усиления управления по координации санкций Госдепа США;

подготовки доклада о финансовом состоянии и активах Владимира Путина;

подготовки доклада об убийстве Бориса Немцова (новое положение).

Текста законопроекта пока нет, есть только пресс-релиз сенаторов с общими формулировками. Сказать, насколько серьезными будут конкретные санкции (например, за поддержку разработки нефтяных ресурсов в России), пока невозможно. РБК направил запрос в пресс-службу сенатора Роберта Менендеса, ключевого автора законопроекта.

Какова вероятность принятия законопроекта

Есть вероятность, что этот законопроект не будет принят, считают аналитики Альфа-банка. Принятие законопроекта маловероятно в полном объеме, согласны в инвесткомпании ITI Capital. Предыдущая версия законопроекта даже не дошла до голосования в конгрессе. У новой версии шансов, возможно, больше, так как все больше сенаторов хотят дать жесткий ответ Москве, отметил Reuters. В то же время законопроект будет трудно провести даже через сенат, поскольку лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл заявлял, что не будет продвигать законопроекты, не пользующиеся поддержкой президента США Дональда Трампа. Даже если законопроект будет принят, его еще должен будет подписать Трамп.

«Паралич президента Трампа перед лицом агрессии Кремля довел конгресс до точки кипения», — сказал Менендес. По его словам, конгресс «защитит наши институты, союзников и ценности, даже если президент не захочет этого делать».

Есть несколько факторов, которые делают прохождение законопроекта DASKA 2.0 более вероятным: недовольство в конгрессе исключением из санкционного списка компаний En+ и Rusal и бездействием администрации в связи с инцидентом в Керченском проливе и вторым раундом санкций по закону о ликвидации химического оружия и биологического оружия 1991 года (администрация Трампа приняла первые «химические» санкции, но затягивает с проведением обязательного второго раунда. — РБК), сказал РБК бывший старший советник Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США Брайан О'Тул.

Кроме того, по словам О'Тула, законопроект содержит ряд положений, не связанных с санкциями, которые могут понравиться как демократам, так и республиканцам в конгрессе, — например требование к страховщикам недвижимости раскрывать информацию о физлицах — бенефициарах покупок дорогой недвижимости в США, пункт о поддержке НАТО, требование к администрации составить доклад об активах президента Владимира Путина и т.д.

Почему законопроект не так страшен

Меры, предлагаемые в обновленном законопроекте DASKA, не сильно отличаются от тех, что обсуждались в первой версии законопроекта в 2018 году, и до его принятия еще далеко, отметила главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. «Вероятность принятия всех анонсированных мер в полном объеме довольно низкая», — сказала она РБК. Санкции для компаний энергетического сектора предлагались примерно те же, зарубежные нефтяные проекты уже фигурировали в прошлой версии DASKA. «Добавилось лишь упоминание СПГ-проектов, на этом рынке США и Россия конкурируют», — добавила Евдокимова.

Макроэкономический эффект от санкций будет «довольно скромным, учитывая структуру российского экспорта», а их последствия в отношении госдолга уже частично реализованы: доля нерезидентов среди держателей российского госдолга существенно снизилась (до менее чем 25% по ОФЗ с 34,5% в начале 2018 года. — РБК), считает Евдокимова.

Потенциальные санкции против несуществующих российских СПГ-проектов за рубежом вызывают улыбку, заявил РБК директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. В то же время СПГ впервые упоминается в связи с санкциями — это не может не тревожить с учетом стремления России в ближайшее время серьезно увеличить долю на этом рынке, добавил он.

По словам Маринченко, санкции могут ограничить работу западных нефтесервисных компаний в новых добычных проектах в России. Российские компании пока сильно зависят от западных технологий при проведении действительно сложных геологических мероприятий.

Хотя доклад об активах Владимира Путина вряд ли будет содержать много деталей, «сама идея подготовки такого доклада, скорее всего, будет сильным раздражителем для него», считает О’Тул.

Глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов заявил телеканалу РБК, что конгресс США, вероятно, примет очередной пакет санкций против России уже весной. По его мнению, российская финансовая система находится в высокой степени готовности к новым санкциям — в частности, уже произошло частичное замещение на рынке ОФЗ иностранных инвесторов крупными российскими. Проблема, однако, в том, что из-за угрозы введения санкций все больше сокращается приток прямых инвестиций в Россию. По словам Задорнова, санкции также создают у инвесторов ощущение постоянной неопределенности, из-за чего они не могут прогнозировать ни обменный курс рубля, ни правила игры на финансовом рынке — поэтому переключаются с России на другие страны.

Самым действенным инструментом из предложенных в DASKA может стать ограничение на покупку российских гособлигаций на первичном рынке, считает главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко. Санкции против российских ОФЗ отразятся на всех российских активах, в том числе на курсе рубля, который, по прогнозам ITI Сapital, может опуститься до 72 руб. за доллар. Впрочем, впоследствии ситуация нормализуется. Поэтому потенциальные ограничения в отношении ОФЗ — скорее символическое действие, резюмировал аналитик.