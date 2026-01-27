 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Генпрокуратура объявила о заочном аресте Тимошенко в России

В отношении Тимошенко в России возбудили дело по статье о фейках об армии. Мера пресечения в виде заключения под стражу заочно избрана в декабре 2025-го. С июля 2024-го экс-премьер Украины объявлена в международный розыск
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заочно арестована в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о российской армии (пп. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Мера пресечения в виде заключения под стражу была заочно избрана в декабре 2025 года. С июля 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, уточнили в надзорном ведомстве. Теперь же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Поводом для уголовного преследования в России стала информация, которую Тимошенко разместила в одной из своих соцсетей. По версии следствия, публикация содержала «заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень». Бывшая премьер-министр Украины, как заявили в ведомстве, руководствовалась «мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих».

Как против Юлии Тимошенко возбуждали дела на протяжении 20 лет
Политика
Юлия Тимошенко

В Генпрокуратуре отметили, что, по информации Минобороны, российские военные «не применяют запрещенные средства и методы ведения боевых действий, не совершают преступлений против гражданского населения». «Распространенные украинскими СМИ фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими убийств мирных жителей и иных преступлений являются провокациями», — добавили в ведомстве.

Юлия Тимошенко — первая в истории Украины женщина, возглавившая правительство. Пост премьер-министра она занимала дважды: первый раз — с февраля по сентябрь 2005 года, второй раз — с декабря 2007-го по март 2010 года. Через полтора года после второй оставки Тимошенко осудили на семь лет по делу о превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Она частично отбыла наказание — в 2014-м статья была декриминализирована.

На сегодняшний день Тимошенко остается народным депутатом Украины, членом парламента. Она возглавляет политическую партию «Батькивщина».

В январе 2026 года Тимошенко получила очередное подозрение на Украине. Ее обвинили в возможном подкупе ряда парламентариев в обмен на «лояльное поведение» во время голосований. Высший антикоррупционный суд Украины назначил лидеру «Батьковщины» залог в размере 33 млн грн, запретил покидать Киевскую область без разрешения следователя и общаться с 66 депутатами. Тимошенко грозит до десяти лет заключения. Вину она не признает.

Персоны
Милена Костерева
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко
депутат Верховной рады Украины, бывший премьер-министр Украины
27 ноября 1960 года
