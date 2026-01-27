«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Зеленский встретился с Тихановской в Литве и обсудил возможность завести уголовное дело против Лукашенко, узнала «ЕП». Такой шаг нужен, пишет издание, чтобы пресечь сближение Белоруссии с Западом

Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский и белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская 25 января встретились в Вильнюсе и обсудили возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Европейская правда» («ЕП»).

По данным издания, такой шаг нужен для того чтобы помешать усилиям администрации американского президента Дональда Трампа по выводу белорусского лидера из международной изоляции. Власти Украины начали диалог с белорусской оппозицией по мере того, как теплели отношения Минска и Запада.

Этому также способствовала отставка главы офиса президента Андрея Ермака, который, по данным «ЕП», был скептически настроен в отношении Тихановской и выступал за осторожную политику в отношении белорусских властей.

В середине декабря 2025 года белорусские власти объявили об освобождении 123 человек, включая ключевые фигуры оппозиции — Марию Колесникову, Виктора Бабарико и лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого. Большинство освобожденных были выдворены за пределы страны (в Литву и Украину).

В середине декабря в республику приехал представитель президента США Джон Коул. Он уже был в Минске в апреле и сентябре 2025 года. Всего же с начала года разные американские представители посетили республику минимум шесть раз. Параллельно с этим к сентябрю Лукашенко подписал семь помилований, освободив 187 человек.

Трамп публично назвал Лукашенко «могущественным лидером».

США в сентябре сняли санкции с «Белавиа». Смягчение западных санкций было условием Лукашенко для освобождения заключенных, выяснил в августе польский портал Rzeczpospolita. В январе Трамп предложил Минску стать страной — соучредителем «Совета мира».