Зеленский заявил, что у шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов

Сюжет
Протесты в Белоруссии
Шпицу Лукашенко Умке оставлено больше прав, чем белорусскому народу, заявил Зеленский. У белорусов был шанс изменить ситуацию в 2020 году и, по мнению украинского президента, такой шанс будет в будущем
Умка
Умка (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

У шпица Умки, принадлежащего президенту Белоруссии Александру Лукашенко «больше прав», чем у граждан Белоруссии, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Литве.

«Пока что белому шпицу Лукашенко принадлежит больше прав, чем народу Белоруссии, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, я уверен, будет еще шанс», — сказал он в своем выступлении, фрагмент опубликовало УНИАН.

Умка — собака породы шпиц, принадлежащая Лукашенко. Впервые появилась на публике 25 апреля 2020 года на субботнике в Гомельской области, в котором участвовал президент. С того времени активно сопровождает Лукашенко на международных и республиканских мероприятиях.

По словам белорусского президента, Умка появился у него случайно. Первоначально шпиц был подарен не ему, но в итоге привязался именно к политику. Кличка шпица стала известна только спустя полтора месяца после первого появления, когда ее раскрыла пресс-служба Лукашенко. До января 2021 года Умка редко появлялся в кадре.

Умка сопровождал Лукашенко во многих официальных мероприятиях: присутствовал на интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде, участвовал в праздновании Крещения, а также на встречах с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном и на российско-белорусских учениях «Запад-2021».

В сентябре 2021 года шпиц побывал на саммитах ОДКБ и ШОС в Таджикистане, где его заметили в резиденции президента Эмомали Рахмона — Умка попал в кадр, устроившись на столе.

Лукашенко вместе с сыном и собакой вышел на уборку снега. Видео
Общество

Масштабные протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после объявления результатов президентских выборов, которые протестующие сочли сфальсифицированными. В пиковые моменты на улицы Минска выходили сотни тысяч человек. К 2021 году открытые протесты были подавлены силовым путем, многие активисты подверглись арестам или покинули страну.

Летом 2025 года Лукашенко рассказал, что не хотел бы управлять «авторитарно, по-диктаторски», однако «пока не получается». Годом ранее белорусский президент утверждал, что в республике диктатуры «нет и быть не может». «Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь», — признался Лукашенко.

Лукашенко занимает президентский пост более 30 лет — с 1994 года, седьмой срок подряд, ему 71 год. Пять лет назад он обещал больше не претендовать на пост президента, но в результате принял участие в голосовании, которое завершилось в начале 2025 года. По официальным данным, Лукашенко набрал 86,82% голосов.

