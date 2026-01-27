 Перейти к основному контенту
Политика
0

Мемориальную доску Политковской сорвали в седьмой раз

Памятные доски срывают с 18 января. По словам бывшего мужа журналистки, табличка никому не мешала много лет, но «пришло время и погода, и настроение меняется»
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Неизвестные в седьмой раз уничтожили мемориальную доску журналистки Анны Политковской в Москве, сообщает «Осторожно, новости». Табличка была размещена на стене дома на Лесной улице, где была убита Политковская.

Табличка провисела около суток, ее установили накануне ночью активисты.

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте своего дома в Москве.

Следствие назвало мотивом убийства ее профессиональную деятельность. Заказчик убийства установлен не был. Организатор и исполнитель получили пожизненные сроки, остальные были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Один из осужденных — бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов — затем участвовал в военной операции на Украине и в 2023 году получил помилование.

Муж Политковской отреагировал на снятие с ее дома памятной таблички
Политика
Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской

Мемориальные доски, установленные в память о Политковской, разбивают в течение девяти дней — с 18 января. Тогда была уничтожена оригинальная мемориальная мраморную табличка. На следующий день там установили временную табличку с надписью: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская». Ее тоже сорвали через сутки.

Виновным в срыве первой таблички признали Александра Филиппова. Ему суд назначил штраф в размере 1 тыс. руб. Сам он не признал вину и заявил, что повреждение произошло случайно.

«Это яростное бессилие. Оно приведет к обратным результатам. Если существование этой таблички многие годы мало кого задевало, то сегодня ее уничтожение настойчивое возвращает в информационное поле сам факт произошедшего убийства в лифте этого дома. Результат обратный», — рассказал РБК бывший муж покойной Александр Политковский. Он отметил, что табличка никому не мешала много лет, но «пришло время и погода, и настроение меняется».

Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Анна Политковская
