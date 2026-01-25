Муж Политковской отреагировал на снятие с ее дома памятной таблички

Семья не намерена ничего предпринимать из-за снятия таблички, заявил Политковский. По его словам, она никому не мешала много лет, но «пришло время и погода, и настроение меняется».

Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Семье убитой российской журналистки Анны Политковской известно о том, что с ее дома в очередной раз сняли памятную табличку, однако предпринимать что-либо родственники не собираются. Об этом заявил РБК бывший муж покойной Александр Политковский.

Ранее с фасада дома на Лесной улице в центре Москвы в очередной раз за последнее время сняли памятную табличку журналистке Анне Политковской. Она жила в этом доме и в нем же была убита.

«Конечно известно. Предпринимать ничего не собираюсь. Да и мои дети, скорее всего, ситуацию оценивают спокойно. Хотя я с ними этот вопрос не обсуждал», — сказал он.

Политковский отметил, что табличка никому не мешала много лет, но «пришло время и погода, и настроение меняется». «Это яростное бессилие. Оно приведет к обратным результатам. Если существование этой таблички многие годы мало кого задевало, то сегодня ее уничтожение настойчивое возвращает в информационное поле сам факт произошедшего убийства в лифте этого дома. Результат обратный», — сказал журналист.

Уничтожение таблички он счел «только началом агрессивного бессилия». «Выступить публично не умеют. Нагадить — это да!», — заключил Политковский.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что информация о снятии таблички правоохранителям не поступала. РБК направил запрос в «Новую газету», где работала Политковская (сайт издания заблокирован, газета лишена лицензии в России).

Памятная табличка с надписью «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская» была установлена в первую годовщину ее убийства.

Журналистку Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года. Следствие назвало мотивом преступления ее профессиональную деятельность.

Заказчик преступления установлен не был. В 2014 году суд признал виновными шестерых участников организации и исполнения убийства. Организатор и непосредственный исполнитель получили пожизненные сроки, остальные были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Один из осужденных — бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов — впоследствии участвовал в военной операции на Украине и был помилован в 2023 году.