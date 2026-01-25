 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Муж Политковской отреагировал на снятие с ее дома памятной таблички

Семья не намерена ничего предпринимать из-за снятия таблички, заявил Политковский. По его словам, она никому не мешала много лет, но «пришло время и погода, и настроение меняется».
Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской
Следы от сбитых табличек журналистке Анне Политковской (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Семье убитой российской журналистки Анны Политковской известно о том, что с ее дома в очередной раз сняли памятную табличку, однако предпринимать что-либо родственники не собираются. Об этом заявил РБК бывший муж покойной Александр Политковский.

Ранее с фасада дома на Лесной улице в центре Москвы в очередной раз за последнее время сняли памятную табличку журналистке Анне Политковской. Она жила в этом доме и в нем же была убита.

«Конечно известно. Предпринимать ничего не собираюсь. Да и мои дети, скорее всего, ситуацию оценивают спокойно. Хотя я с ними этот вопрос не обсуждал», — сказал он.

Политковский отметил, что табличка никому не мешала много лет, но «пришло время и погода, и настроение меняется». «Это яростное бессилие. Оно приведет к обратным результатам. Если существование этой таблички многие годы мало кого задевало, то сегодня ее уничтожение настойчивое возвращает в информационное поле сам факт произошедшего убийства в лифте этого дома. Результат обратный», — сказал журналист.

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Политика
Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

Уничтожение таблички он счел «только началом агрессивного бессилия». «Выступить публично не умеют. Нагадить — это да!», — заключил Политковский.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что информация о снятии таблички правоохранителям не поступала. РБК направил запрос в «Новую газету», где работала Политковская (сайт издания заблокирован, газета лишена лицензии в России).

Памятная табличка с надписью «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская» была установлена в первую годовщину ее убийства.

Журналистку Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года. Следствие назвало мотивом преступления ее профессиональную деятельность.

Заказчик преступления установлен не был. В 2014 году суд признал виновными шестерых участников организации и исполнения убийства. Организатор и непосредственный исполнитель получили пожизненные сроки, остальные были приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Один из осужденных — бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов — впоследствии участвовал в военной операции на Украине и был помилован в 2023 году.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Анна Политковская табличка убийство
Материалы по теме
Мемориальную доску Политковской сорвали в третий раз за неделю
Политика
Разбившего мемориальную доску Анны Политковской оштрафовали на ₽1 тыс.
Политика
Разбитую мемориальную доску с именем Политковской заменили на табличку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Как выглядят упавшие ЛЭП, из которых отключился свет в Мурманске. Видео Общество, 16:52
В Петербурге у сотрудника школы выявили туберкулез Общество, 16:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Муж Политковской отреагировал на снятие с ее дома памятной таблички Политика, 16:44
Российский посол связал похищение Мадуро с предательством силовиков Политика, 16:42
Time сообщил о 30 тыс. погибших при протестах в Иране Политика, 16:38
As узнала о контактах «Ливерпуля» с Хаби Алонсо Спорт, 16:30
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Сооснователь Valentino упрекнул «короля кашемира» после шутки про скидку Общество, 16:28
Мурманский губернатор показал работы на месте обрыва ЛЭП. Видео Общество, 16:18
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Жители деревни в Словакии попросили исключить ее из списка ЮНЕСКО Общество, 16:11
Экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам Политика, 16:05
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Демократы пригрозили новым шатдауном в США после убийств в Миннесоте Политика, 15:57