 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Японии сообщили о запуске КНДР двух ракет

Снаряды были выпущены в сторону Японского моря и упали в воду примерно в 370 км от Японии. В предыдущий раз Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии в начале января
Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Северная Корея запустила как минимум два снаряда в сторону Японского моря, сообщает Объединенное командование штабов Южной Кореи.

Reuters уточнил, что это были ракеты. Береговая охрана Японии заявила, что снаряды уже упали в море примерно в 370 км от Японии.

В предыдущий раз КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря 4 января. Они пролетели более 900 км. До этого Северная Корея запускала баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря 7 ноября, что стало шестым запуском за 2025 год.

В конце декабря прошлого года глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие пять лет.

КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро
Политика
Ким Чен Ын

Пхеньян заявлял, что испытания ракет являются ответом на «агрессивные действия» США в регионе и наращивание военного присутствия. В ноябре 2025 года КНДР назвала совместные военные учения США и Южной Кореи подрывом стабильности и паритета на Корейском полуострове.

Кроме того, Ким Чен Ын в сентябре того же года сообщил о разработке нового «секретного оружия». Как позже выяснили южнокорейские эксперты, это могут быть межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или ее модификация, а также межконтинентальные баллистические ракеты с несколькими боеголовками, гиперзвуковые ракеты и атомные подводные лодки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Егор Алимов
КНДР Япония Японское море ракеты
Материалы по теме
КНДР объявила об испытаниях гиперзвуковых ракет на фоне захвата Мадуро
Политика
КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия
Политика
КНДР сообщила о возвращении саперов из Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
ВС назвал риски сделок с родственниками в предбанкротный период Общество, 11:57
Судостроительная корпорация сменит главу производителя минных тральщиков Бизнес, 11:52
Четыре шага, которые помогут наладить работу со стейкхолдерами Образование, 11:50
Мемориальную доску Политковской сорвали в седьмой раз Политика, 11:47
Колосков назвал смерть Игнатьева тяжелой утратой для российского футбола Спорт, 11:42
ВТБ заявил о рекордной доле ипотечных сделок с маткапиталом в 2025 году Недвижимость, 11:41
Декан факультета ИИ в МГУ назвал примерную стоимость обучения
РАДИО
 Общество, 11:39
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Премьер Британии Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки Политика, 11:38
Блаттер поддержал призыв к болельщикам бойкотировать ЧМ‑2026 по футболу Спорт, 11:37
ТАСС узнал, что в доме в Балашихе угорели четверо кубинцев Общество, 11:37
Иракская разведка заметила резкий рост числа боевиков ИГИЛ Политика, 11:36
Минздрав утвердил новый стандарт диагностики и лечения гриппа Общество, 11:35
Российский посол заявил, что Эстония хочет ограничить судоходство Балтики Политика, 11:26
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23