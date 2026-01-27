В Японии сообщили о запуске КНДР двух ракет
Северная Корея запустила как минимум два снаряда в сторону Японского моря, сообщает Объединенное командование штабов Южной Кореи.
Reuters уточнил, что это были ракеты. Береговая охрана Японии заявила, что снаряды уже упали в море примерно в 370 км от Японии.
В предыдущий раз КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря 4 января. Они пролетели более 900 км. До этого Северная Корея запускала баллистическую ракету малой дальности в сторону Восточного моря 7 ноября, что стало шестым запуском за 2025 год.
В конце декабря прошлого года глава КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие пять лет.
Пхеньян заявлял, что испытания ракет являются ответом на «агрессивные действия» США в регионе и наращивание военного присутствия. В ноябре 2025 года КНДР назвала совместные военные учения США и Южной Кореи подрывом стабильности и паритета на Корейском полуострове.
Кроме того, Ким Чен Ын в сентябре того же года сообщил о разработке нового «секретного оружия». Как позже выяснили южнокорейские эксперты, это могут быть межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или ее модификация, а также межконтинентальные баллистические ракеты с несколькими боеголовками, гиперзвуковые ракеты и атомные подводные лодки.
