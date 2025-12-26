Ким Чен Ын потребовал нарастить производство ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил крупные военно-промышленные предприятия страны и заявил о необходимости увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие пять лет, сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын заявил, что «производство ракет и снарядов в стране имеет первостепенное значение для сдерживания войны».
Северокорейский лидер отметил, что открытие новых предприятий необходимо «для удовлетворения будущих потребностей» ракетных и артиллерийских войск вооруженных сил, решение об этом будет принято на IX съезде Трудовой партии.
Съезд состоится в начале 2026 года, на нем будет определен план развития страны на следующие пять лет, пишет Reuters.
Накануне Ким Чен Ын проинспектировал строительство атомной подводной лодки с управляемыми ракетами. Он назвал субмарину водоизмещением 8700 т «эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны» и подтвердил «стратегическую и тактическую политику, направленную на неуклонное продвижение в области ядерного вооружения военно-морского флота».
По словам северокорейского лидера, о план Южной Кореи по совместной с США разработке атомных подводных лодок угрожает Корейскому полуострову нестабильностью, и ответом станет модернизация ВМС КНДР и укрепление ее ядерных сил.
