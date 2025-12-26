 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Ким Чен Ын потребовал нарастить производство ракет

Производство ракет и снарядов в КНДР «имеет первостепенное значение для сдерживания войны», заявил Ким Чен Ын и анонсировал открытие новых военно-промышленных предприятий
Фото: ЦТАК / Reuters
Фото: ЦТАК / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил крупные военно-промышленные предприятия страны и заявил о необходимости увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие пять лет, сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил, что «производство ракет и снарядов в стране имеет первостепенное значение для сдерживания войны».

Северокорейский лидер отметил, что открытие новых предприятий необходимо «для удовлетворения будущих потребностей» ракетных и артиллерийских войск вооруженных сил, решение об этом будет принято на IX съезде Трудовой партии.

Съезд состоится в начале 2026 года, на нем будет определен план развития страны на следующие пять лет, пишет Reuters.

Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки
Политика

Накануне Ким Чен Ын проинспектировал строительство атомной подводной лодки с управляемыми ракетами. Он назвал субмарину водоизмещением 8700 т «эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны» и подтвердил «стратегическую и тактическую политику, направленную на неуклонное продвижение в области ядерного вооружения военно-морского флота».

По словам северокорейского лидера, о план Южной Кореи по совместной с США разработке атомных подводных лодок угрожает Корейскому полуострову нестабильностью, и ответом станет модернизация ВМС КНДР и укрепление ее ядерных сил.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КНДР Ким Чен Ын Северная Корея ракеты
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
Материалы по теме
КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия
Политика
Экс-лидеру Южной Кореи вменили захват власти через провокацию против КНДР
Политика
NK News узнал, что посол России в КНДР незадолго до смерти ездил в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Путин обсудил с Орбаном участие в церемонии заливки бетона АЭС «Пакш-2» Политика, 06:02
Венесуэла оценила поддержку Москвы в защите суверенитета страны Политика, 05:46
Ким Чен Ын потребовал нарастить производство ракет Политика, 05:38
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
США внесли 27 украинцев в электронную базу «худшие из худших» Политика, 05:17
В московских аэропортах на фоне непогоды задержали десятки рейсов Общество, 05:10
Лондон проверит заявления по делу Эпштейна с упоминанием экс-принца Эндрю Общество, 04:49
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Иван Ургант завел канал на YouTube Общество, 04:35
Посол России заявил о претензиях к Австрии из-за визовых ограничений Политика, 04:09
Трамп пригрозил противникам «последним Рождеством» из-за дела Эпштейна Политика, 03:54
МВД Украины объявило в розыск экс-главу украинского футбола Политика, 03:37
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
В Одессе и области прогремели взрывы Политика, 03:03
SuperJob назвал, кто выиграет от избирательного роста зарплат в 2026 году Общество, 03:00