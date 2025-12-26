Ким Чен Ын потребовал нарастить производство ракет

Производство ракет и снарядов в КНДР «имеет первостепенное значение для сдерживания войны», заявил Ким Чен Ын и анонсировал открытие новых военно-промышленных предприятий

Фото: ЦТАК / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил крупные военно-промышленные предприятия страны и заявил о необходимости увеличить производство ракет и боеприпасов в ближайшие пять лет, сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил, что «производство ракет и снарядов в стране имеет первостепенное значение для сдерживания войны».

Северокорейский лидер отметил, что открытие новых предприятий необходимо «для удовлетворения будущих потребностей» ракетных и артиллерийских войск вооруженных сил, решение об этом будет принято на IX съезде Трудовой партии.

Съезд состоится в начале 2026 года, на нем будет определен план развития страны на следующие пять лет, пишет Reuters.

Накануне Ким Чен Ын проинспектировал строительство атомной подводной лодки с управляемыми ракетами. Он назвал субмарину водоизмещением 8700 т «эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны» и подтвердил «стратегическую и тактическую политику, направленную на неуклонное продвижение в области ядерного вооружения военно-морского флота».

По словам северокорейского лидера, о план Южной Кореи по совместной с США разработке атомных подводных лодок угрожает Корейскому полуострову нестабильностью, и ответом станет модернизация ВМС КНДР и укрепление ее ядерных сил.