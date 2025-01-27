Каллас заявила о движении фронта на Украине на запад
Линия фронта в конфликте на Украине смещается на запад, заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС глава евродипломатии Кая Каллас.
«Линия фронта движется на запад, но она должна двигаться на восток. Украине нужно больше боеприпасов, противовоздушной обороны, обученных солдат», — утверждает Каллас.
Она добавила, что Европа является крупнейшим международным донором Киева и предоставила в общей сложности более €134 млрд, однако «очевидно, что Украине нужно больше».
«Больше военной поддержки Украины и более жесткие санкции против России — это две стороны одной медали. Оказывать больше военной поддержки Украине очень важно и для нашей собственной безопасности. Поэтому я приветствую сегодняшнее согласие министров продлить санкции против России», — считает Каллас.
Россия осуждает военную помощь Запада Украине, отмечая, что она лишь затягивает конфликт, но его исхода изменить не способна. Москва также называет санкции незаконными.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале января говорил, что российские войска продолжают продвижение на востоке Украины, остановить их и стабилизировать фронт — это очень сложная задача. Глава государства также отмечал, что не знает, что будет дальше с американской военной помощью.
Российский президент Владимир Путин в середине декабря заявил, что армия России продвигается в зоне военной операции «квадратными километрами».
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