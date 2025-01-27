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Общество ,  
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Картаполов сообщил о планах расширить применение электронных повесток

Картаполов: в весенний призыв будут чаще применять электронные повестки
Фото: Сергей Чернов / Global Look Press
Фото: Сергей Чернов / Global Look Press

В весенний призыв в России в 2025 году электронные повестки будут использовать более широко. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Я думаю, что в весенний призыв применение электронных повесток будет более широко распространено», — сказал Картаполов журналистам в понедельник. (цитата по «Интерфаксу»).

Использовать повестки при проведении призыва начали в тестовом режиме в осенний призыв 2024 года, рассказывал Картаполов. Тогда он указывал, что ключевым для призыва были повестки на бумаге.

Но одновременно в трех регионах проводили тестирование электронных повесток и использования единого реестра военнообязанных — это были Рязанская область, Марий-Эл и Сахалин.

Осенний призыв в армию закончился 28 декабря 2024 года.

В России начал работу реестр с электронными повестками в армию
Общество
Фото:Илья Кошелев / news.ru / Global Look Press

Раздача электронных повесток предусмотрена законом, который приняли в 2023 году. Тогда указывалось, что после вступления закона в силу повестки будут направляться в письменной форме, а дублироваться — в электронной. Повестка считается врученной, когда информация об этом появится в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах».

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Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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