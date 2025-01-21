На «Госуслугах» начался прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы
IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии в весенний призыв 2025 года через «Госуслуги» до 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.
В ведомстве отметили, что граждане, которые состоят на воинском учете в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, могут это сделать до 6 марта.
«Работодателю необходимо проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете и до 9 февраля направить их в Минцифры. До 11 марта — для Крайнего Севера», — говорится в сообщении.
Если сотрудник не отправит свои данные сам, компания может самостоятельно внести работника в списки на отсрочку, добавили в пресс-службе.
В Минцифры также сообщили, что информация об отсрочках будет передана в Минобороны до 28 февраля (до 31 марта — для Крайнего Севера), а решение по ним комиссия примет с 1 апреля по 15 июля (с 1 мая по 15 июля — для Крайнего Севера).
Отсрочка дается IT-специалистам от 18 до 30 лет, которые имеют высшее образование по специальности из перечня, работают по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня в аккредитованных IТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествовавшего дате начала призыва. При этом компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2025 года.
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