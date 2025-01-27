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Военная операция на Украине ,  
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Кремль оценил решение наказать чиновника за слова об ущербе от ВСУ

Песков: точно оценить ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область пока невозможно
Сюжет
Военная операция на Украине
Достоверно оценить ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область до полного освобождения не представляется возможным, заявили в Кремле. Решение Хинштейна наказать чиновника за слова об ущербе в ₽750 млрд там назвали его прерогативой
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пока не завершено освобождение территорий в Курской области, куда в начале августа 2024 года вторглись украинские войска, подсчитать ущерб в «достоверных цифрах» не представляется возможным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал решение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, который объявил взыскание врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко из-за того, что последний разгласил ущерб от действий ВСУ в регионе.

«Очевидно, что пока не завершено освобождение полное наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, подсчитать достоверные цифры, это очевидно. А в остальном, конечно, это прерогатива руководителя региона, и он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», — сказал Песков.

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Алексей Карнаушко

23 января в ходе пресс-конференции Карнаушко оценил ущерб Курской области от вторжения ВСУ в 750 млрд руб. Тогда же он рассказал, что боевые действия затронули 21% территории региона, назвал обстановку «стабильно напряженной» и попросил жителей пока не возвращаться в свои дома в связи с необходимостью провести разминирование. «Работы очень много», — подчеркнул чиновник.

Хинштейн раскритиковал его слова, заявив, что пока вся территория региона не освобождена, оценки ущерба «носят исключительно поверхностный и не подтвержденный ничем характер». «Мы не освободили до конца нашу территорию, мы не понимаем, в каком состоянии вернутся к нам оккупированные сейчас населенные пункты», — объяснил он, отметив, что даже не во всех освобожденных поселениях можно оценить состояние объектов из-за продолжающихся боев.

Предшественник Хинштейна Алексей Смирнов в ноябре оценивал затраты на восстановление Курской области в 700 млрд руб. Менее чем через неделю после вторжения Смирнов заявил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. С сентября Минобороны отчиталось об освобождении 23 поселений Курской области. По данным ведомства, к середине января освобождено 63,2% (801 кв. км) захваченных украинскими силами территорий (изначально было 1268 кв. км).

4 ноября 2024 года Владимир Путин заявил, что российские войска в скором времени зачистят территорию Курской области от украинских сил, после чего начнется восстановление разрушенного.

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Дмитрий Песков Александр Хинштейн Курская область ущерб
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Александр Хинштейн

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26 октября 1974 года
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