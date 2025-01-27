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Военная операция на Украине ,  
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Курского министра наказали за оглашение суммы ущерба региону из-за ВСУ

Хинштейн наказал курского министра за оглашение суммы ущерба региону из-за ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Чиновник оценил нанесенный Курской области ущерб в 750 млрд руб., но Хинштейн подчеркнул, что до ее полного освобождения все оценки носят поверхностный характер
Алексей Карнаушко
Алексей Карнаушко (Фото: Алексей Карнаушко / VK)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о взыскании врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко. Об этом глава области сообщил на заседании правительства, трансляция велась на странице во «ВКонтакте».

Это произошло из-за того, что врио министра озвучил сумму ущерба, который понес регион от вторжения ВСУ,  — 750 млрд руб.

«Ни о каких расчетах оценки стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине — мы не освободили до конца нашу территорию, мы не понимаем, в каком состоянии вернутся к нам оккупированные сейчас населенные пункты! Недопустимо какие-либо цифры, суммы и оценки давать. Все они носят исключительно поверхностный и не подтвержденный ничем характер!» — сказал Хинштейн (цитата по 46TV).

По его словам, не во всех даже освобожденных населенных пунктах можно проверить состояние объектов из-за продолжающихся боев.

Он спросил: «Вы представляете себе, чтобы в 1944 году начали оценивать ущерб Великой Отечественной войны?»

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Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Карнаушко оценил нанесенный области ущерб четыре дня назад, 23 января, в ходе пресс-конференции. Тогда же он рассказал, что боевые действия затронули 21% территории региона, назвал обстановку «стабильно напряженной» и попросил жителей пока не возвращаться в свои дома в связи с необходимостью провести разминирование. «Работы очень много, [в том числе] по разминированию», — сказал врио министра.

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Александр Хинштейн Курская область
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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