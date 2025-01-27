Гладков предложил запретить учебу в госучреждениях за дискредитацию армии

Гладков предложил запретить подросткам учиться в государственных вузах и техникумах за дискредитацию армии или государства. По его мнению, это станет профилактикой таких преступлений, которые дети считают «квестом»

Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить обучение в государственных вузах и техникумах подросткам, если они совершили «противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции».

На правительственном совещании Гладков заявил, что таким образом власти могут «защитить детей», проведя «профилактику» преступлений, поскольку после их совершения помочь уже нельзя, начинаются «необратимые изменения, последствия». Если совершается «преступление против государства», значит, семья не смогла воспитать ребенка, поэтому государство должно задуматься, оказывать ли поддержку такой семье, считает белгородский губернатор. Он отметил, что существуют частные образовательные учреждения.

«Мы — за каждого ребенка, но мы — за то, чтобы повысить ответственность у каждого. Здесь никаких шуток нет. <...> Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой. Ты совершишь [противоправное действие], тебе кажется, ты поиграл, написал нехорошие слова на церкви или что-то там высказался, и у тебя жизнь-то, она изменилась, и не в лучшую сторону. И государство будет к этому крайне негативно относиться с точки зрения твоего будущего. <...> Если они будут думать, я несовершеннолетний, мне все простят и все пройдет — нет. Все будет очень грустно», — сказал он.

Гладков признал, что такая инициатива может столкнуться с критикой, однако подчеркнул, что «очень сложный промежуток времени мы с вами проживаем, у нас нет простых решений». Он предложил обсудить этот вопрос «на уровне коллективов школ, родительских собраний, с детьми», а также с прокуратурой.

После начала военной операции власти неоднократно сообщали о задержании подростков за подготовку диверсий, в частности на железных дорогах. Замсекретаря Совбеза России Александр Гребенкин в 2023 году обвинил представителей украинских спецслужб в том, что они привлекают российских подростков к совершению диверсий на железной дороге и платят им за это по 5–10 тыс. руб.

В ноябре прошлого года суд признал несовершеннолетнего виновным по статье о диверсии и приговорил к лишению свободы на шесть лет с отбыванием в воспитательной колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге в Брянской области. Мужчину, привлекшего подростка к этому, приговорили к 15 годам заключения. По версии следствия, в феврале 2024 года «лицо, активно поддерживающее Вооруженные силы Украины» предложило мужчине поджечь релейный шкаф, тот согласился.