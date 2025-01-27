 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков предложил запретить учебу в госучреждениях за дискредитацию армии

Гладков предложил запретить подросткам учиться в госучреждениях за дискредитацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Гладков предложил запретить подросткам учиться в государственных вузах и техникумах за дискредитацию армии или государства. По его мнению, это станет профилактикой таких преступлений, которые дети считают «квестом»
Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС
Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить обучение в государственных вузах и техникумах подросткам, если они совершили «противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции».

На правительственном совещании Гладков заявил, что таким образом власти могут «защитить детей», проведя «профилактику» преступлений, поскольку после их совершения помочь уже нельзя, начинаются «необратимые изменения, последствия». Если совершается «преступление против государства», значит, семья не смогла воспитать ребенка, поэтому государство должно задуматься, оказывать ли поддержку такой семье, считает белгородский губернатор. Он отметил, что существуют частные образовательные учреждения.

«Мы — за каждого ребенка, но мы — за то, чтобы повысить ответственность у каждого. Здесь никаких шуток нет. <...> Кому-то кажется, что это квест, а заканчивается все бедой. Ты совершишь [противоправное действие], тебе кажется, ты поиграл, написал нехорошие слова на церкви или что-то там высказался, и у тебя жизнь-то, она изменилась, и не в лучшую сторону. И государство будет к этому крайне негативно относиться с точки зрения твоего будущего. <...> Если они будут думать, я несовершеннолетний, мне все простят и все пройдет — нет. Все будет очень грустно», — сказал он.

Гладков признал, что такая инициатива может столкнуться с критикой, однако подчеркнул, что «очень сложный промежуток времени мы с вами проживаем, у нас нет простых решений». Он предложил обсудить этот вопрос «на уровне коллективов школ, родительских собраний, с детьми», а также с прокуратурой.

Подростка задержали за подготовку убийства Героя России молотком
Политика
Александр Янклович

После начала военной операции власти неоднократно сообщали о задержании подростков за подготовку диверсий, в частности на железных дорогах. Замсекретаря Совбеза России Александр Гребенкин в 2023 году обвинил представителей украинских спецслужб в том, что они привлекают российских подростков к совершению диверсий на железной дороге и платят им за это по 5–10 тыс. руб.

В ноябре прошлого года суд признал несовершеннолетнего виновным по статье о диверсии и приговорил к лишению свободы на шесть лет с отбыванием в воспитательной колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге в Брянской области. Мужчину, привлекшего подростка к этому, приговорили к 15 годам заключения. По версии следствия, в феврале 2024 года «лицо, активно поддерживающее Вооруженные силы Украины» предложило мужчине поджечь релейный шкаф, тот согласился.

Читайте РБК в Telegram.

СК объявил Моргенштерна в розыск

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

В Москве побит температурный рекорд 1914 года

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Вячеслав Гладков Белгородская область высшее образование среднее образование подростки дискредитация армии
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Силовики заподозрили подростка в подготовке атаки на школу в Подмосковье
Общество
В Курске завели дело на подростка, пытавшегося поджечь школу
Общество
Подростка задержали за подготовку убийства Героя России молотком
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Умер Игорь ЯнковскийОбщество, 13:29
Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской областиПолитика, 13:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:24
Задержанных из-за беспорядков в Сочи подростков передали родителямОбщество, 13:23
Путин в годовщину освобождения Освенцима напомнил о вкладе СССРПолитика, 13:21
Гол Соболева не спас «Зенит» от проигрыша «Динамо» в контрольном матчеСпорт, 13:14
Палестинцы начали возвращаться на север сектора ГазаПолитика, 13:14
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Песков заявил об абсолютной легитимности выборов президента в БелоруссииПолитика, 13:13
«Калашников» разработал новые модели автоматов АК-12Общество, 13:07
Минобороны сообщило об освобождении поселка в Курской области⁠Политика, 13:06
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:00
Правительство поддержало идею об изменении порядка призыва в армиюПолитика, 12:58
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
Aftonbladet сообщила о слежке Швеции и Эстонии за танкером «Псков»Политика, 12:55