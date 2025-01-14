Подростка задержали за подготовку убийства Героя России молотком

По данным СК, 16-летний подросток собирался убить молотком депутата по указанию неустановленных лиц. Однако жертвы не оказалось дома, а затем юношу задержали. Целью называют депутата облдумы, Героя России Янкловича

Фото: СК России по Саратовской области

В Саратове задержали 16-летнего подростка по подозрению в подготовке убийства одного из депутатов области, в отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

По предварительной информации следствия, задержанный «вступил в сговор с неустановленными на данный момент лицами и по их указанию, вооружившись молотком, направился к месту жительства одного из депутатов региона с целью его убийства». По прибытии на место подросток получил сведения, что мужчина отсутствует, поэтому ушел оттуда, «намереваясь по согласованию продолжить свои действия после получения информации о местонахождении мужчины», рассказали в СК.

Однако 11 января подростка задержали сотрудники управления ФСБ по Саратовской области и Центра противодействия экстремизму регионального управления МВД. Решается вопрос о его аресте.

Как сообщает местное издание «Взгляд-инфо», покушение готовилось на главу комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы, Героя России и ветерана боевых действий на Северном Кавказе Александра Янкловича. В сентябре 2023 года он заключил контракт и участвовал в военной операции на Украине в должности заместителя командира 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии.

Спустя год Янклович был уволен со службы по достижении предельного возраста (на тот момент ему был 51 год). За время службы его наградили медалью «За боевые отличия». После возвращения из зоны боевых действий вернулся на работу в Саратовскую облдуму.

По данным телеграм-канала Shot, с задержанным 16-летним подростком в январе связался куратор и предложил план по убийству Янкловича. Подросток негативно относился к проведению военной операции на Украине и к деятельности депутата, который собирал гуманитарную помощь российским военным, пишет канал.