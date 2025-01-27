Hill рассказала о миссии Зурабишвили в США и контактах с Трампом

Зурабишвили призывает новую администрацию США уделять больше внимания Грузии и оказать давление на Россию, чтобы не позволить региону перейти под влияние Москвы. Для этого она встречалась с Трампом и была на его инаугурации

Саломе Зурабишвили (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в Вашингтоне с миссией, чтобы привлечь внимание новой администрации США к республике, сообщает The Hill. Ее идея заключается в том, что США должны оказать давление на Россию, используя Грузию «как игровую площадку».

«Они не могут позволить, чтобы этот регион перешел к России. Это то, что мы должны понять», — подчеркнула экс-президент Грузии.

Зурабишвили присутствовала на инаугурации Дональда Трампа 20 января, получив приглашение через члена палаты представителей США, республиканца Джо Уилсона, который является одним из сторонников Грузии в конгрессе, отмечает издание. До этого экс-президент Грузии встречалась с Трампом в Париже на открытии собора Нотр-Дам после реконструкции, попросив президента Франции Эмманюэля Макрона организовать встречу.

По словам Зурабишвили, у нее была возможность донести до Трампа, что Грузия является «стратегическим регионом, о котором Соединенные Штаты не могут забыть». На вопрос, воспринял ли президент США это сообщение, он ответила: «Ну да, в том смысле, что он знает Грузию, он был в Грузии. Ему понравилось в Грузии. Так что это был не абстрактный момент».

Перед инаугурацией Трампа Зурабишвили контактировала также с новыми госсекретарем США Марко Рубио и шефом Пентагона Питом Хегсетом (на тот момент оба находились в статусе кандидатов).

Экс-президент Грузии раскритиковала политику предыдущей администрации США в отношении республики, отметив, что кабинет Джо Байдена «хотя и уделял приоритетное внимание демократии, на самом деле ничего не сделал для сохранения демократии в Грузии за последние два года». «Теперь у новой администрации, очевидно, другой подход. Но этот подход сильной Америки, если он будет устойчивым, означает, что они должны быть обеспокоены тем, что происходит на Кавказе и в этом регионе. Даже если демократии как таковой нет, приоритетом должна быть геополитика», — сказала она.

Как пишет Hill, стратегия Зурабишвили заключается в том, чтобы новые знакомства с новым руководством США привели к «более содержательным» встречам и убедили команду Трампа в важности политики в отношении Грузии. «Я ожидаю, что Америка почувствует свою вовлеченность в этот регион, потому что в противном случае она приведет этот регион к России и Китаю», — отметила она.

Hill отмечает, что Трамп отменил множество решений Байдена с момента инаугурации, но еще не затронул политику в отношении Грузии, в том числе приостановку программы поддержки на более чем $95 млн в связи с принятием закона об иностранном влиянии, который, как сочли в США, «выглядит так, как будто он прямо взят из кремлевского репертуара».

Зурабишвили в январе анонсировала поездку в Вашингтон к «другу» Грузии, «который делает все, чтобы помочь нам вырвать Грузию из когтей северного недруга».

После принятия закона об иностранном влиянии в Грузии начались протесты. В октябре они получили новый виток после победы на парламентских выборах правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция обвиняет в сближении с Россией. Зурабишвили поддерживает протестующих, которые требуют проведения новых выборов.

В декабре в Грузии состоялись президентские выборы, на которых победил единственный кандидат — выдвинутый «Грузинской мечтой» Михаил Кавелашвили. Голосование проходило по новой схеме: президента выбирала комиссия из 150 членов парламента и 150 делегатов от регионов.

Зурабишвили не признала итоги выборов, назвав их «пародией», и призывала назначить новое голосование. Тем не менее 29 декабря она покинула президентскую резиденцию.