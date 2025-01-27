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Политика ,  
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В Грузии прошла волна новых протестов

Протесты в Грузии продолжаются с октября. Акции прошли по всей стране, включая Тбилиси и Батуми. Протестующие требуют новых выборов в парламент и освобождения задержанных на митингах, называя их «узниками режима»
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Грузии прошли новые протесты. Участники митингов требуют провести новые выборы в парламент, выступая против победы правящей партии «Грузинская мечта», а также освобождения задержанных в ходе протестов, передает Interpressnews.

Протестующие собрались возле здания парламента. Из-за акций протеста перекрывали проспект Руставели — участники митинга прошли к зданию парламента от первого корпуса Тбилисского государственного университета.

Протесты проходили и в других городах Грузии. В частности, возобновилась акция возле Дома правительства Аджарии в Батуми. Ее участники требуют освободить «узников режима». К протестующим, как пишет Interpressnews, присоединились жители поселка городского типа Хуло, которые организовали марш от Батумского университета до улицы Абашидзе.

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Протесты в Грузии продолжаются с октября 2024 года после победы «Грузинской мечты» на выборах в парламент. В конце ноября они активизировались из-за решения властей Грузии отложить переговоры по вступлению сраны в ЕС до 2028 года.

Кроме того, в декабре в Грузии состоялись президентские выборы, на которых победил единственный кандидат — выдвинутый «Грузинской мечтой» Михаил Кавелашвили. Голосование проходило по новой схеме: президента выбирала комиссия из 150 членов парламента и 150 делегатов от регионов.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, не признала итоги выборов, назвав их «пародией», и призывала назначить новое голосование. Тем не менее 29 декабря она покинула президентскую резиденцию.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Грузия протесты Тбилиси Батуми
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