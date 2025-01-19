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Выборы в Грузии ,  
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Президент Грузии в честь Крещения помиловал более 600 осужденных

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Выборы в Грузии

Грузинский президент Михаил Кавелашвили впервые после инаугурации помиловал более 600 заключенных. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«Кавелашвили помиловал 613 осужденных по случаю праздника Крещения Господня», — говорится в посте.

Как отметил президент, помилованным предоставили возможность «вернуться в свои семьи и стать полноценными членами общества».

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Политика
Саломе Зурабишвили

Выборы нового президента Грузии прошли 14 декабря 2024 года. Кавелашвили, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» был единственным кандидатом на этот пост. Бывший президент Саломе Зурабишвили не признала результаты выборов и подчеркнула, что «никто никого не выбирал».

В конце декабря прошла инаугурация Кавелашвили, после чего Зурабишвили покинула президентскую резиденцию — дворец Орбелиани. Из-за результатов как президентских, так и прошедших в октябре парламентских выборов в Грузии шли протесты, Зурабишвили поддерживала митингующих, а они — ее.

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Грузия Михаил Кавелашвили помилование Крещение
Михаил Кавелашвили фото

Михаил Кавелашвили

политик, президент Грузии, футболист
22 июля 1971 года
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