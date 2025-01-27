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Война санкций ,  
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Сийярто сообщил об обещании США отменить санкции против Венгрии

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Война санкций
При Байдене против Венгрии были введены ограничения, связанные в том числе с ее дружественной позицией по отношению к России. Новая администрация обещала пересмотреть эти меры, заявил глава венгерского МИДа
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press )

США отменят ограничительные меры, введенные против Венгрии, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто по итогам переговоров с новым американским госсекретарем Марко Рубио.

«Мой новый коллега, министр иностранных дел, заверил меня, что мы улучшим венгерско-американские политические отношения, и это включает в себя тот факт, что предыдущие меры, принятые в качестве мести, будут отменены Соединенными Штатами», — написал министр иностранных дел Венгрии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Bloomberg напоминает, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена разорвала двустороннее налоговое соглашение с Венгрией и ужесточила правила въезда для венгров, пытаясь повлиять на Будапешт для ослабления его связей с Москвой и Пекином.

Три недели назад Вашингтон также ввел санкции против главы офиса венгерского премьер-министра Виктора Орбана Антала Рогана за «причастность к коррупции в Венгрии». В Будапеште это назвали «последней мелочной местью» уходящих американских властей, а Орбан отметил, что если Рогана «наказывает крупная держава, это означает, что он хорошо выполняет свою работу».

Премьер говорил, что ожидает «золотую эру» в американо-венгерских отношениях при новом президенте США Дональде Трампе.

Венгрия потребовала гарантий, что ей не будут вредить санкции ЕС
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

В середине января Будапешт заявил, что планирует узнать мнение о санкциях у администрации Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России, срок действия которых истекает 31 января, еще на полгода. Орбан говорил, что при Трампе откроется «новая эра», в которой нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций».

Трамп отмечал, что может применить в отношении России экономическое давление для переговоров с Украиной в виде санкций или тарифов.

Польский премьер Дональд Туск на фоне желания Венгрии воспрепятствовать продлению санкций пригрозил ей последствиями за отказ поддержать общеевропейское решение об ограничениях. По мнению варшавского политика, если Орбан не поддержит продление, это будет говорить о его принадлежности к «команде» президента Владимира Путина.

Россия считает санкции нелегитимными. Введенные против Москвы ограничения она потребовала отменить — это одно из условий для начала переговоров с Киевом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия США санкции Петер Сийярто Марко Рубио
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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