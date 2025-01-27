Колумбия выделила самолет президента для мигрантов после санкций Трампа

Колумбия не стала принимать самолеты с депортированными мигрантами из США, в ответ Трамп ввел пошлины в 25% на колумбийские товары. В Боготе поступили так же по отношению к продукции США и выделили лайнер президента для мигрантов

Фото: Vincent Alban / Reuters

Колумбийское правительство использует президентский самолет для вывоза из США депортированных новой администрацией Дональда Трампа мигрантов-граждан Колумбии, сообщается в аккаунте в Х пресс-службы администрации президента Густаво Петро.

«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия», — сказано в сообщении пресс-службы администрации президента.

Петро ранее сообщил, что Богота запретила приземляться американским самолетам, перевозящим мигрантов с гражданством Колумбии, поскольку США «не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам». «США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем», — отметил он.

По данным Reuters, власти Колумбии отказались принимать два военных самолета США, на борту которых находились мигранты-колумбийцы — около 160 человек. Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны.

После этого Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% на все товары из Колумбии с угрозой повышения до 50%, запрещает въезд в США для колумбийских чиновников, вводит «визовые санкции» против членов правительства Колумбии, их родственников и сторонников. Также США начнут усиленную проверка на границе для всех граждан Колумбии, добавил американский президент, назвав эти санкции «лишь началом».

Петро в ответ на санкции также решил ввести аналогичные пошлины для американских товаров. Он также отметил, что Колумбия не отказывалась принимать депортированных мигрантов, но проблема в том, что их отправили «в наручниках и на военном самолете».

Ранее два самолета ВВС США с мигрантами (тоже примерно 160 человек) не приняла Мексика, также не дав согласия принимать депортированных. Третий самолет с мигрантами так и не взлетел. Рейсы являются частью масштабного плана Трампа по борьбе с мигрантами - в рамках него он уже ввел режим ЧП на южной границе США и может отправить туда дополнительные войска.