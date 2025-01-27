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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Колумбия выделила самолет президента для мигрантов после санкций Трампа

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Возвращение Трампа в Белый дом
Колумбия не стала принимать самолеты с депортированными мигрантами из США, в ответ Трамп ввел пошлины в 25% на колумбийские товары. В Боготе поступили так же по отношению к продукции США и выделили лайнер президента для мигрантов
Фото: Vincent Alban / Reuters
Фото: Vincent Alban / Reuters

Колумбийское правительство использует президентский самолет для вывоза из США депортированных новой администрацией Дональда Трампа мигрантов-граждан Колумбии, сообщается в аккаунте в Х пресс-службы администрации президента Густаво Петро.

«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия», — сказано в сообщении пресс-службы администрации президента.

Петро ранее сообщил, что Богота запретила приземляться американским самолетам, перевозящим мигрантов с гражданством Колумбии, поскольку США «не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам». «США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем», — отметил он.

По данным Reuters, власти Колумбии отказались принимать два военных самолета США, на борту которых находились мигранты-колумбийцы — около 160 человек. Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны.

После этого Трамп объявил, что вводит пошлины в 25% на все товары из Колумбии с угрозой повышения до 50%, запрещает въезд в США для колумбийских чиновников, вводит «визовые санкции» против членов правительства Колумбии, их родственников и сторонников. Также США начнут усиленную проверка на границе для всех граждан Колумбии, добавил американский президент, назвав эти санкции «лишь началом».

США ввели санкции против Колумбии за отказ от депортированных мигрантов
Политика
Фото:Jhon Heaver Paz / Xinhua / Global Look Press

Петро в ответ на санкции также решил ввести аналогичные пошлины для американских товаров. Он также отметил, что Колумбия не отказывалась принимать депортированных мигрантов, но проблема в том, что их отправили «в наручниках и на военном самолете».

Ранее два самолета ВВС США с мигрантами (тоже примерно 160 человек) не приняла Мексика, также не дав согласия принимать депортированных. Третий самолет с мигрантами так и не взлетел. Рейсы являются частью масштабного плана Трампа по борьбе с мигрантами - в рамках него он уже ввел режим ЧП на южной границе США и может отправить туда дополнительные войска.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Колумбия Дональд Трамп мигранты США
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