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Колумбия отказала Трампу в приеме депортированных мигрантов

Президент Петро: Колумбия отказывает США в приеме депортированных мигрантов
Белый дом объявил о крупнейшей в истории операции по депортации нелегалов. Колумбия вслед за Мексикой отказалась принимать своих граждан и выдвинула требования к Вашингтону
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Колумбия запрещает приземляться самолетам США, перевозящим мигрантов с колумбийским гражданством, сообщил президент Густаво Петро в X.

«Соединенные Штаты не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам. Я отказываю во въезде американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию. США должны разработать протокол достойного обращения с мигрантами, прежде чем мы их примем», — написал он.

Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны. До Колумбии об отказе принимать депортированных граждан из США сообщила Мексика.

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Фото:John Moore / Getty Images

После инаугурации президента Дональда Трампа в США начались рейды против нелегальных мигрантов для их депортации. Полиция «точно знает, кого ищет и где их найти», — сказал Томас Хомман, который в администрации президента отвечает за надзор за иммиграцией.

В США проживают около 11 млн нелегальных мигрантов, некоторые из них на протяжении долгих лет, следует из подсчетов Министерства внутренней безопасности США. Колумбия находится в числе лидеров стран, граждане которых незаконно остаются на американской территории. На 2022 год в США жили 240 тыс. колумбийцев без необходимых документов, больше нелегалов прибыло только из Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Филиппин и Венесуэлы.

В четверг, 23 января, Белый дом сообщил о задержании 538 нелегальных иммигрантов-преступников, «включая подозреваемого террориста, четырех членов банды Tren de Aragua и нескольких нелегалов, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних». «Администрация Трампа также депортировала сотни нелегальных иммигрантов-преступников с помощью военных самолетов. Крупнейшая в истории операция по депортации идет полным ходом», — написала пресс-секретарь Каролин Ливитт в X.

Состоялось три рейса с депортированными в Гватемалу, в страну из США прибыли 265 граждан.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Колумбия США депортация нелегальные мигранты
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