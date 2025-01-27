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Политика ,  
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В Греции ж/д ветку закрыли на пять дней для перевозки техники НАТО

В Греции железнодорожную ветку закрыли на пять дней для перевозки техники НАТО
Технику НАТО перебрасывали в рамках учений Steadfast Dart в Восточной Европе. Была закрыта ветка в районе границы с Турцией

В Греции пять дней не работала для обычных пассажиров железнодорожная ветка Александруполис — Орменио — Орестиада вблизи границы с Турцией, так как там шла перевозка техники НАТО для участия в учениях Steadfast Dart 2025, передает греческий портал Pronews.

«Местные жители столкнулись с необычной картиной, поскольку линия использовалась исключительно для перевозки военной техники, что вызвало вопросы и обеспокоенность», — пишет портал.

Из Александруполиса, который находится на берегу моря, перевозили большегрузные автомобили и бронетранспортеры. Портал отмечает, что этот порт используется для отправки техники в Восточную Европу.

Учения Steadfast Dart начались 13 января, их цель — проверка созданных в 2024 году союзных сил реагирования (ARF) НАТО. Они проводятся на территории Румынии, Болгарии и Греции. В них примут участие 10 тыс. человек из воздушных, сухопутных, морских и специальных оперативных войск девяти стран НАТО — Болгарии, Франции, Греции, Италии, Румынии, Испании, Словении, Турции, Великобритании.

До 7 февраля идет этап переброски сил на восточный фланг, затем начнутся тренировки в этом районе. Учения завершатся в конце февраля.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Это первое крупномасштабное развертывание ARF, оно призвано проверить возможности и скорость взаимодействия между странами, предоставляющими и принимающими войска, «в условиях конфликта».

Ранее чешское издание České noviny сообщало, что около 300 британских военнослужащих с сотней единиц техники прошли несколькими колоннами по территории Чехии для участия в учениях Steadfast Dart 2025. На территории страны они разместились в палатках, чтобы дозаправиться и отремонтировать свою технику.

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