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Политика ,  
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České noviny узнало о транзите через Чехию 300 британских военных

České noviny узнало о транзите через Чехию 300 британских военных на учения НАТО

Около 300 британских военнослужащих с техникой проедут несколькими колоннами по территории Чехии для участия в учениях НАТО Steadfast Dart 2025 в Румынии, сообщило чешское издание České noviny.

Сотрудник по связям с прессой и информации Агентства армейского материально-технического обеспечения Чехии Якуб Моравец рассказал изданию, что первые колонны с военной техникой Великобритании прибудут в Чехию из Германии в ночь на 20 января.

Во время перехода через Чехию британские солдаты будут отдыхать в Ранчиржове в регионе Йиглава, они разместятся в палатках. Там военные смогут дозаправиться и отремонтировать свою технику.

Солдаты с более чем 100 единицами военной техники должны закончить переход через страну к 26 января. Все перемещения будут сопровождаться сотрудниками чешской полиции, в том числе военной. В марте подразделения вернутся с учений.

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Фото:Ints Kalnins / Reuters

Steadfast Dart 2025 — это международные учения по проверке оперативного развертывания и укреплению элементов союзных сил реагирования НАТО (ARF) в юго-восточном регионе, то есть на Балканах. Учения пройдут в Болгарии, Греции и Румынии. В них примут участие 10 тыс. военнослужащих из девяти стран, в том числе более 2,6 тыс. — из Великобритании.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что на 2025 год у Североатлантического альянса запланировано более сотни учений для повышения боеготовности.

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Теги
Чехия Великобритания военные учения НАТО Румыния
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