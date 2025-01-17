НАТО планирует провести в 2025 году более сотни учений
На 2025 года у НАТО запланировано более сотни учений для повышения боеготовности, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции по итогам встречи военного комитета блока.
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи уточнил, что в этом году блок планирует провести 107 учений, передает ТАСС.
13 января девять стран НАТО начали на Балканах учения своих новых сил — союзных сил реагирования. В них примут участие около 10 тыс. человек из воздушных, сухопутных, морских и специальных оперативных войск.
Тренировки пройдут в Румынии, Болгарии и Греции, они завершатся 26 февраля.
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