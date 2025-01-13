Девять стран НАТО начали на Балканах учения своих новых сил

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Девять стран НАТО c 13 января по 26 февраля проведут учения Steadfast Dart — 25, чтобы проверить способность своих сил к оперативному реагированию из Европы «в условиях конфликта», сообщила пресс-служба альянса.

Учения проведут созданные в 2024 году союзные силы реагирования (ARF). В них примут участие около 10 тыс. человек из воздушных, сухопутных, морских и специальных оперативных войск.

Это будет первым крупномасштабным развертыванием ARF, оно призвано проверить возможности и скорость взаимодействия между странами, предоставляющими и принимающими войска, добавляется в сообщении.

Тренировки пройдут в Румынии, Болгарии и Греции.

ARF заменили предыдущие силы реагирования НАТО (NRF) 1 июля 2024 года. Как отметили в альянсе, они играют ключевую роль в обороне евроатлантического региона, позволяют НАТО быстро реагировать на любые угрозы безопасности. ARF были специально разработаны для выполнения региональных планов НАТО, их могут развернуть и задействовать немедленно по приказу Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе (SACEUR) для усиления сдерживания в мирное время, в условиях кризиса или конфликта, говорится в сообщении.