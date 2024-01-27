 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

FT узнала об идее Британии дать лидерам ХАМАС уехать из сектора Газа

FT узнал детали плана Британии по урегулированию конфликта Израиля и ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Британия предложила план по урегулированию на Ближнем Востоке. Как пишет FT, он содержит требования о паузе для освобождения заложников и переговоров о перемирии, создании Палестинского государства и выезде лидеров ХАМАС за рубеж
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Великобритания предложила план из пяти пунктов по урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, пишет Financial Times (FT). По данным издания, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон обсудил эту инициативу с израильской и палестинской сторонами во время своей поездки на Ближний Восток.

  • В первую очередь, план содержит требование о немедленной паузе в боевых действиях;
  • Это время будет использовано для освобождения заложников из сектора Газа и переговоров о постоянном прекращении огня, пишет издание со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника;
  • Необходимо наметить четкие «политические горизонты» для создания Палестинского государства и формирования временного правительства на Западном берегу и в секторе Газа после войны;
  • ХАМАС при этом должно освободить всех заложников и взять на себя обязательство прекратить нападения на Израиль, заручиться соответствующими гарантиями стран региона;
  • Лидеры ХАМАС в секторе Газа, включая основателя движения Яхью Синвара, должны выехать в другую страну.

FT отмечает, что этот план стал одной из нескольких инициатив, обсуждаемых западными и арабскими государствами по мере усиления международного давления на Израиль с требованием прекратить наступление на сектор Газа. Жертвами боевых действий стали более 26 тыс. человек, пишет издание со ссылкой на данные палестинских официальных лиц. Великобритания считает, что ее план дополняет другие инициативы, пишет газета.

«Что мы пытаемся сделать, так это закрепить идею о том, что когда вы получаете эту паузу, то должны усердно работать, чтобы превратить ее в длительное прекращение огня и сосредоточиться на реалистичных и достижимых вещах, которые могли бы сделать прекращение огня постоянным и устойчивым, — приводит издание слова британского чиновника. — Я думаю, что в международном сообществе растет консенсус в отношении того, что сделка с заложниками и пауза являются ключами к достижению режима постоянного прекращения огня».

ООН проверит возможную причастность своих работников к атаке ХАМАС
Политика
Фото: Abid Katib / Getty Images
Ранее Reuters сообщал о достижении предварительного соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС. По данным источников агентства, стороны согласились использовать один месяц для обмена израильских заложников на палестинских заключенных, однако разошлись во мнении насчет условий завершения войны. В палестинском движении выражали беспокойством возможным возобновлением конфликта со стороны Израиля даже в случае освобождения только мирных жителей. Reuters писал, что ХАМАС требует соответствующих гарантий от США, Египта и Катара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал идею ХАМАС закончить войну в обмен на заложников.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Великобритания Израиль Палестина ХАМАС Ближний Восток
Материалы по теме
Израиль получил одну из самый больших инвестиций с начала войны с ХАМАС
Финансы
ООН проверит возможную причастность своих работников к атаке ХАМАС
Политика
Reuters узнал о предварительном соглашении ХАМАС и Израиля по перемирию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Ростове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома Общество, 20:59
У владельца разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было лицензии Общество, 20:57
Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам Политика, 20:47
FT узнала об идее Британии дать лидерам ХАМАС уехать из сектора Газа Политика, 20:37
«Реал» благодаря волевой победе поднялся на первое место в Ла Лиге Спорт, 20:36
Лидер партии — конкурента АдГ призвала к разрядке вместо гонки вооружений Политика, 20:25
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 20:20
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Хоккеисты «Спартака» победили «Динамо» в дерби с рекордной посещаемостью Спорт, 20:08
Лукашенко назвал русских и белорусов мирными людьми Политика, 20:03
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:50
Писториус счел Германию неготовой к защите от «российской угрозы» Политика, 19:41
Матч бундеслиги приостановили из-за попадания мяча в голову арбитра Спорт, 19:32
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка Политика, 19:25
Умерла актриса Вера Молчанова Общество, 19:12