FT узнала об идее Британии дать лидерам ХАМАС уехать из сектора Газа

Британия предложила план по урегулированию на Ближнем Востоке. Как пишет FT, он содержит требования о паузе для освобождения заложников и переговоров о перемирии, создании Палестинского государства и выезде лидеров ХАМАС за рубеж

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Великобритания предложила план из пяти пунктов по урегулированию конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, пишет Financial Times (FT). По данным издания, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон обсудил эту инициативу с израильской и палестинской сторонами во время своей поездки на Ближний Восток.

В первую очередь, план содержит требование о немедленной паузе в боевых действиях;

Это время будет использовано для освобождения заложников из сектора Газа и переговоров о постоянном прекращении огня, пишет издание со ссылкой на высокопоставленного британского чиновника;

Необходимо наметить четкие «политические горизонты» для создания Палестинского государства и формирования временного правительства на Западном берегу и в секторе Газа после войны;

ХАМАС при этом должно освободить всех заложников и взять на себя обязательство прекратить нападения на Израиль, заручиться соответствующими гарантиями стран региона;

Лидеры ХАМАС в секторе Газа, включая основателя движения Яхью Синвара, должны выехать в другую страну.

FT отмечает, что этот план стал одной из нескольких инициатив, обсуждаемых западными и арабскими государствами по мере усиления международного давления на Израиль с требованием прекратить наступление на сектор Газа. Жертвами боевых действий стали более 26 тыс. человек, пишет издание со ссылкой на данные палестинских официальных лиц. Великобритания считает, что ее план дополняет другие инициативы, пишет газета.

«Что мы пытаемся сделать, так это закрепить идею о том, что когда вы получаете эту паузу, то должны усердно работать, чтобы превратить ее в длительное прекращение огня и сосредоточиться на реалистичных и достижимых вещах, которые могли бы сделать прекращение огня постоянным и устойчивым, — приводит издание слова британского чиновника. — Я думаю, что в международном сообществе растет консенсус в отношении того, что сделка с заложниками и пауза являются ключами к достижению режима постоянного прекращения огня».

Ранее Reuters сообщал о достижении предварительного соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС. По данным источников агентства, стороны согласились использовать один месяц для обмена израильских заложников на палестинских заключенных, однако разошлись во мнении насчет условий завершения войны. В палестинском движении выражали беспокойством возможным возобновлением конфликта со стороны Израиля даже в случае освобождения только мирных жителей. Reuters писал, что ХАМАС требует соответствующих гарантий от США, Египта и Катара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал идею ХАМАС закончить войну в обмен на заложников.