Посол США пригрозил надавить на Венгрию из-за «помощи Путину»

Власти Венгрии ради внутриполитических целей поддерживают Россию и мешают работе ЕС и НАТО, а США не ждут таких действий от союзников, заявил американский посол в этой стране. И сообщил о готовности применить «рычаги воздействия»

Дэвид Прессман (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Внешняя политика Венгрии при премьере Викторе Орбане основана на воображаемых захватчиках и воображаемой унгарофобии, это служит внутриполитическим целям правительства, но «в конце концов, это фантазия». Так в интервью The Financial Times (FT) прокомментировал разногласия в ЕС и НАТО американский посол в Венгрии Дэвид Прессман.

Политизация отношений с США, в частности открытая поддержка президентских амбиций Дональда Трампа и призывы к нынешнему главе США Джо Байдену покинуть пост, сделала Орбана «более изолированным и более одиноким, чем было очень долгое время». Посол напомнил о сопротивлении Венгрии введению санкций против России, а также европейской и атлантической интеграции Украины и ее финансовой и военной поддержке. Он обратил внимание, что это «не то, чего мы ожидаем от союзников».

«У нас абсолютно точно есть рычаги воздействия, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги воздействия», — пригрозил Прессман.

По мнению посла США, нынешняя политика Венгрии, «вне всякого сомнения, полезна Путину и вредна для осторожных усилий по сохранению единства альянса и наших партнеров в противостоянии его агрессии». «Кремлевская пропаганда и дезинформация» постоянно распространяются венгерскими СМИ, контролируемыми или поддерживаемыми правительством, считает Прессман.

Дипломат напомнил о заявлении Орбана, сделанном в декабре. Тогда премьер коснулся темы миллиардов евро из бюджета Евросоюза, полагающихся Венгрии в качестве финансовой помощи, которые были заблокированы из-за проблем с соблюдением верховенства права в стране. Орбан предположил, что средства направят Украине и в конце концов те окажутся у производителей оружия в США.

«Где американцы, там и деньги, а где мясо, там и мухи», — съязвил он. Посол США в интервью FT оценил этот комментарий как крайне неудачный, в духе «кремлевской пропаганды».

Как отметило агентство Politico, само назначение Прессмана на должность посла в Венгрии — открытый выпад США в адрес венгерских властей на фоне обвинений в авторитарной политике, нарушении свободы слова и ущемлении прав ЛГБТ (в Венгрии запрещен показ ЛГБТ-контента). Прессман — открытый гей, в Белом доме он курировал защиту прав человека.

После многочисленных претензий Орбана к Евросоюзу, когда, в частности, тот сравнил работу объединения с советской оккупацией, руководство ЕС прямо дало понять, что страну не держат в союзе. «Я не видел ни одного танка в Берлямоне (штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. — РБК). Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор», — пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Кризис отношений Орбана с Евросоюзом проявился еще в 2015 году на саммите в Риге. Тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал Орбана фразой «диктатор идет, диктатор» и в шутку дал ему легкую пощечину.