В Хорватии прошли обыски и допросы из-за исчезнувшей яхты под санкциями

В Хорватии фигурантами дела о пропаже яхты под санкциями стали восемь человек

По делу проходят восемь человек. Речь идет о членах экипажа, которые могут знать подробности об отплытии подсанкционной яхты Irina VU из Хорватии в Турцию, пишет Večernji list

Яхта Irina VU (Фото: yachtagency.gulet / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

В Хорватии провели обыски и допросы нескольких человек в рамках расследования исчезновения яхты Irina VU, конфискованной в рамках санкций ЕС против российских бизнесменов, пишет Jutarnji list со ссылкой на местную полицию. Судно покинуло страну в октябре, пропажа обнаружилась в январе.

По уголовному делу проходят восемь человек, из них официально задержаны четверо, указывает N1. Полиция не раскрывает конкретные обвинения в адрес фигурантов, пишет Večernji list. По данным издания, речь идет о членах экипажа, которые, по версии следствия, могут располагать информацией об отплытии яхты и нарушении международных санкций. Обыски прошли в домах и офисах, детали следственных действий не уточняются.

Яхта Irina VU покинула порт Бетина на острове Муртер в октябре, сообщили в середине января Jutarnji list и Večernji list. Хорватские власти считают судно принадлежащим структурам, связанным с Алишером Усмановым и его бывшей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, утверждалось в заметках этих изданий. Представитель Усманова сообщил РБК, что бизнесмен «не владеет яхтой Irina VU, которая упоминается в хорватской прессе, и никак не может быть связан с ее исчезновением из порта Бетина».

По последним доступным данным сервиса Marinne Traffic, судно пришвартовано в Дидиме, Турция, куда прибыло из Бетины.

Издание Jutarnji list утверждало, что судно смогло покинуть Хорватию, потому что полиция и таможня якобы не располагали информацией, что оно находится под санкциями. В то же время в Минтрансе страны указывали, что яхта была опечатана, владельцев уведомили о запрете ее использовать, а капитан запретил доступ к ней. И добавили, что министерство «не нанимает охрану для круглосуточной охраны чужого имущества».