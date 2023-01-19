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Власти Хорватии расследуют пропажу из порта санкционной яхты

Власти Хорватии начали расследование о пропаже из порта попавшей под санкции яхты
Яхта Irina VU, которая в Хорватии попала под санкции, в октябре покинула порт и уплыла в Турцию. Власти страны связывают ее с Алишером Усмановым. Представитель бизнесмена заявил РБК, что судно ему не принадлежит
Яхта Irina VU
Яхта Irina VU (Фото: yachtagency.gulet / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Яхта Irina VU, конфискованная в прошлом году в Хорватии из-за санкций против российских бизнесменов, еще в октябре уплыла из порта Бетин на острове Муртер и теперь находится в турецком Дидиме. Об этом в середине января узнали хорватские издания Jutarnji List и Večernji List.

В публикациях говорится, что власти считают яхту принадлежащей структурам, связанным с Алишером Усмановым и его бывшей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

Представитель Усманова заявил РБК, что бизнесмен «не владеет яхтой Irina VU, которая упоминается в хорватской прессе, и никак не может быть связан с ее исчезновением из порта Бетин». Он напомнил, что с женой Усманов развелся летом 2022 года. РБК обратился за комментарием к Ирине Винер.

То, что 35-метровая Irina VU, зарегистрированная в 2012 году в хорватском порту приписки Сплит, находится сейчас в Дидиме, подтверждается данными сервиса Marinne Traffic, предыдущий порт пребывания судна — Бетин. Яхта покинула стоянку там 6 октября, а через три дня встала на якорь в Дидиме. Как пишет Jutarnji List, «еще более странным» исчезновение яхты Irina VU из порта в Хорватии делает то, что в Бетин примерно в это же время вошла другая яхта, «практически идентичная» исчезнувшей. Правда, портовые власти заявили газете, что это совпадение, и вторая яхта прибыла в марину на ремонт.

По словам источников Jutarnji List, Irina VU смогла беспрепятственно покинуть марину, так как у хорватской полиции и таможни не было никакой официальной информации или уведомления о том, что яхта под санкциями и ей запрещен морской переход. Как сообщал телеканал Dnevnik Nova, до отплытия яхта стояла в сухом доке, и для того, чтобы она смогла отплыть из марины, ее пришлось спустить на воду.

Государственный секретарь Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Ален Госпочич сообщил изданию Jutarnji List, что как только яхта попала под санкции, ее опечатали, владельцев проинформировали, что они не могут распоряжаться своим имуществом, а капитан порта запретил любой доступ к судну.

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Отвечая на вопрос, как тогда возможно, что кто-то свободно зашел в порт и увел 35-метровую яхту, которая находится под санкциями, госсекретарь морского ведомства указал, что в Бетине марина открытого типа, куда «без проблем могут войти все желающие».

«Министерство проинформировало порт о том, что яхта заблокирована, капитан порта отдал властям распоряжение о том, что к яхте нельзя подходить ни в коем случае. Но министерство не нанимает охрану для круглосуточной охраны чужого имущества», — сказал Госпочич. По его словам, система оповещения полиции и таможни о санкционном имуществе централизована, и о том, что Irina VU была под санкциями, они должны были знать.

Расследовать исчезновение яхты будут Государственная прокуратура Хорватии (DORH) и Агентство безопасности и разведки страны (SOA) с одной стороны, а также Министерство моря, транспорта и инфраструктуры и Министерство иностранных дел с другой стороны. Тем, кто помог санкционной яхте беспрепятственно уплыть из Хорватии, грозит тюремный срок до пяти лет, уточняет Dnevnik.hr

Irina VU, стоимостью около €5 млн, с 2012 года приписана к хорватскому порту Сплит. По данным издания Slobodna Dalmacija, судно принадлежит зарегистрированной на Каймановых островах компании Leraux Yachts (Cayman) Limited.

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Наталья Демченко Наталья Демченко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Алена Нефедова
яхта Алишер Усманов Хорватия Турция Ирина Винер санкции
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