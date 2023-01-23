Премьер Японии заявил о сохранении курса на мирный договор с Россией

Фумио Кисида (Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Япония продолжит санкционную политику в отношении России во время председательства в «Большой семерке» (G7), однако это не означает отказа от курса на подписание мирного договора. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая с программной речью на пленарном заседании в парламенте. Текст речи премьера опубликовала газета Asahi.

«Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины», — заявил Кисида, отметив, что Япония также будет работать с «глобальным Югом» в целях преодоления продовольственного и энергетического кризисов в мировой экономике.

Кисида добавил, что Япония по-прежнему сохраняет курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях Токио и Москвы. «Японо-российские отношения находятся в сложной ситуации из-за агрессии России против Украины, но Япония и впредь будет придерживаться своей политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора», — подчеркнул японский премьер-министр.

Южные Курилы (острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи) вошли в состав СССР и затем России по итогам Второй мировой войны. Статус островов остается спорным, на них продолжает претендовать Япония. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирного договора.