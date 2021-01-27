Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с тремя смертями

Der Spiegel и The Insider утверждают, что фигуранты их расследования об отравлении Навального могут быть причастны к трем смертям

Фото: Тимур Куашев / Facebook

Издания Bellingcat и The Insider опубликовали новое расследование, проведенное совместно с Der Spiegel, в котором утверждается, что группа сотрудников ФСБ, фигурировавшая в расследовании оппозиционера Алексея Навального, может быть связана с тремя смертями российских общественных деятелей. В материале речь идет о смертях журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

Тело Куашева было найдено летом 2014 года у дороги в лесу на окраине Нальчика. Судмедэксперты обнаружили на трупе гематомы, ссадины и следы от шприца под мышкой. «Несмотря на все очевидные следы насилия, официальная причина смерти 26-летнего активиста — острая коронарная недостаточность», — говорится в материале.

Расследователи пишут, что за несколько недель до смерти журналиста в Нальчик прибыл Константин Кудрявцев. Его имя упоминалось в декабрьском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, где он был назван одним из причастных к отравлению Навального. Этому же человеку Навальный смог дозвониться, расследуя собственное отравление.

На момент смерти Куашева в городах рядом с Нальчиком, по данным журналистов, также находились и несколько других фигурантов расследования.