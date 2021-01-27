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Отравление Навального ,  
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Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с тремя смертями

Der Spiegel и The Insider утверждают, что фигуранты их расследования об отравлении Навального могут быть причастны к трем смертям
Фото: Тимур Куашев / Facebook
Фото: Тимур Куашев / Facebook

Издания Bellingcat и The Insider опубликовали новое расследование, проведенное совместно с Der Spiegel, в котором утверждается, что группа сотрудников ФСБ, фигурировавшая в расследовании оппозиционера Алексея Навального, может быть связана с тремя смертями российских общественных деятелей. В материале речь идет о смертях журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

Тело Куашева было найдено летом 2014 года у дороги в лесу на окраине Нальчика. Судмедэксперты обнаружили на трупе гематомы, ссадины и следы от шприца под мышкой. «Несмотря на все очевидные следы насилия, официальная причина смерти 26-летнего активиста — острая коронарная недостаточность», — говорится в материале.

Расследователи пишут, что за несколько недель до смерти журналиста в Нальчик прибыл Константин Кудрявцев. Его имя упоминалось в декабрьском расследовании The Insider, Bellingcat и CNN, где он был назван одним из причастных к отравлению Навального. Этому же человеку Навальный смог дозвониться, расследуя собственное отравление.

На момент смерти Куашева в городах рядом с Нальчиком, по данным журналистов, также находились и несколько других фигурантов расследования.

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Фото:Al Drago / Getty Images

Отец журналиста Хамби Куашев рассказал The Insider, что образцы крови его сына были направлены в НИИ-2 ФСБ в Москве, однако экспертиза следов яда не выявила.

Тело активиста общественного регионального движения «Единство» Руслана Магомедрагимова было найдено в марте 2015-го в дагестанском Каспийске. По официальной версии, он умер в результате удушья, следы насилия на его теле обнаружены не были. Вместе с тем близкие активиста утверждали, что на его шее нашли два следа, похожие на следы от уколов шприцем. Журналисты заявляют, что фигурант расследования прилетал в Махачкалу за несколько дней до смерти Магомедрагимова.

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«Если в случае с Тимуром Куашевым число поездок отравителей исключает всякую возможность совпадения, то в случае с Магомедрагимовым можно говорить лишь о высокой доле вероятности... У него были и другие поездки в Махачкалу, поэтому здесь вероятность совпадения полностью исключить нельзя», — пишут Bellingcat и The Insider. Издания также отмечают, что для местных силовиков и преступных групп убийство посредством отравления через укол шприцем нехарактерно.

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Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва. Незадолго до поездки он был назначен советником главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он поручил Исаеву готовить кандидатов от партии на выборы. По словам возлюбленной Исаева, во время поездки он вышел в туалет, а вернувшись, почувствовал себя плохо. Когда поезд прибыл на ближайшую станцию, врачи не смогли ему помочь и лишь констатировали смерть. Официальная причина смерти — сердечный приступ, однако еще до результатов экспертизы тело Исаева кремировали, как он и завещал.

По данным расследователей, за Исаевым начали следить в конце 2018 года во время его поездки в Челябинск. Журналисты нашли семь совпадений по городам и датам поездок Исаева и фигурантов расследования.

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The Insider отмечает, что Исаев «был абсолютно лояльным Кремлю политиком» и никто из его окружения не имеет объяснения, чем «провластный патриот» мог не угодить ФСБ.

Автор
Михаил Юшков
Алексей Навальный расследование ФСБ убийства Bellingcat
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