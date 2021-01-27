Украина одобрила санкции против «Победы» и еще 12 российских компаний

В список, кроме прочего, попал 223-й летный отряд Минобороны. Окончательный перечень должен утвердить СНБО. Санкции введены из-за полетов в Крым, они будут действовать в течение трех лет

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Украина ввела санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он опубликовал распоряжение кабинета министров Украины. В нем говорится, что санкции вводятся против авиакомпании «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), а также АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс», АО «Авиакомпания «Азимут», АО «Авиакомпания «Ираэро», ООО «Авиасервис» и других компаний.

На заседании украинского правительства, которое прошло 27 января, говорилось, что санкции в отношении российских авиакомпаний вводятся за совершение рейсов в Крым, который Киев считает оккупированной территорий. Помимо вышеперечисленных компаний, санкции будут введены в отношении «Тулпар Эйр», «Аэролимузина», «Симаргла», 223-го летного отряда Минобороны, а также компании «Авиационные технологии инвестиции сервис» и Государственной корпорации по организации воздушного движения в России.

Теперь на эти компании распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов. Санкции в отношении этих юридических лиц будут введены на три года. Помимо этого, украинские власти намерены попросить международное сообщество ввести ограничения против этих компаний. Соответствующие ноты будут направлены в США, странам Евросоюза и пр.