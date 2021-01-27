Украина одобрила санкции против «Победы» и еще 12 российских компаний

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 75,04 (-0,6) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 91,22 (-0,45) Инвестиции, 12:44
В США из озера и реки достали 40 автомобилей. Фото Авто, 18:46 Как управлять климатом и качеством воздуха дома РБК Стиль и LG SIGNATURE, 18:45 Кравцов оценил возможность введения шестидневки в российских школах Общество, 18:43 Mediascope оценил российскую телеаудиторию последнего боя Макгрегора Спорт, 18:40 Гейтс назвал трату миллиардов долларов страховкой от новой пандемии Общество, 18:38 Российский МИД заявил о назревших переменах в Белоруссии Политика, 18:31 G-energy стали официальным партнером команды Storm Shlemenko Fight Team Пресс-релиз, 18:28 Цена комфорта: сколько стоят «умные города» РБК и Минстрой, 18:22 В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 среди детей Общество, 18:20 Украина обратилась в Интерпол из-за летавших в Крым самолетов Общество, 18:13 Как сериал «Бриджертоны» пошатнул наши стереотипы Стиль, 18:10 «Открытие Холдинг» подал иск к своей кипрской структуре на 437 млрд руб. Финансы, 18:09 Медведев допустил разработку новых соглашений на базе СНВ-3 Политика, 18:03 Ядерный договор с США, смягчение мер в Москве. Главные новости РБК Общество, 18:03
Война санкций ,  
0 

Украина одобрила санкции против «Победы» и еще 12 российских компаний

В список, кроме прочего, попал 223-й летный отряд Минобороны. Окончательный перечень должен утвердить СНБО. Санкции введены из-за полетов в Крым, они будут действовать в течение трех лет
«Аэрофлот» AFLT ₽69,88 -1,24% Купить
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Украина ввела санкции против 13 российских компаний, работающих в сфере авиации, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он опубликовал распоряжение кабинета министров Украины. В нем говорится, что санкции вводятся против авиакомпании «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), а также АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс», АО «Авиакомпания «Азимут», АО «Авиакомпания «Ираэро», ООО «Авиасервис» и других компаний.

Первый президент Украины пообещал России много «разнообразных санкций»
Политика
Леонид Кравчук

На заседании украинского правительства, которое прошло 27 января, говорилось, что санкции в отношении российских авиакомпаний вводятся за совершение рейсов в Крым, который Киев считает оккупированной территорий. Помимо вышеперечисленных компаний, санкции будут введены в отношении «Тулпар Эйр», «Аэролимузина», «Симаргла», 223-го летного отряда Минобороны, а также компании «Авиационные технологии инвестиции сервис» и Государственной корпорации по организации воздушного движения в России.

Теперь на эти компании распространяется запрет на полеты над территорией Украины и транзит ресурсов. Санкции в отношении этих юридических лиц будут введены на три года. Помимо этого, украинские власти намерены попросить международное сообщество ввести ограничения против этих компаний. Соответствующие ноты будут направлены в США, странам Евросоюза и пр.

В Киеве предложили «золотой мост России на уход» из Донбасса
Политика
Фото: Дэн Леви / РИА Новости

Как заявил глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий, перечень авиакомпаний, которые внесены в санкционный список, еще подлежит утверждению на уровне Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). «Мы предлагаем принять и внести на рассмотрение СНБО предложения по применению новых санкций с полным запретом полетов над Украиной в отношении 13 российских авиаперевозчиков, нарушающих порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территории Крыма и Севастополя», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему автопром бьет тревогу из-за дефицита микросхем

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова, большинство которых высказались за присоединение к России. Украина и западные государства считают произошедшее аннексией. Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

Авторы
Мария Лисицына, Михаил Юшков
Верховная рада санкции российские авиакомпании «Победа» Крым
Материалы по теме
Киев осудил расширение санкционного списка России против Украины
Политика
Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
Политика
Путин продлил контрсанкции до конца 2021 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter