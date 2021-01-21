Первый президент Украины пообещал России много «разнообразных санкций»

Леонид Кравчук (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о намерении расширить и разнообразить санкции в отношении России, его слова приводит Vesti.ua.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору», — сказал он.

Кравчук считает, что таким способом есть возможность решить конфликт на юго-востоке Украины. При этом он усомнился в возвращении в ближайшее время неподконтрольных территорий военным путем.

В начале декабря Кравчук предложил ужесточить санкции в отношении России после новогодних праздников, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован. «Это могут быть санкции, которые называются «международная расчетная система». Мы будем этого требовать», — заявлял экс-президент.