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В Москве задержали фигурантов дел о нападении на ОМОН и машину на акции

Фото: Ruptly
Фото: Ruptly

В Москве задержаны еще два фигуранта дел, возбужденных после несогласованной акции в поддержку арестованного на 30 суток оппозиционера Алексея Навального, сообщили в СК.

Один из задержанных – мужчина 1984 года рождения, который подозревается в нападении на сотрудника Росгвардии на Страстном бульваре. Другой – гражданин 2002 года рождения, которого следователи считают причастным к нападению на служебный автомобиль на Цветном бульваре.

Материал дополняется.

Автор
Артем Филипенок
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