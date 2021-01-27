В Москве задержали фигурантов дел о нападении на ОМОН и машину на акции

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В Москве задержаны еще два фигуранта дел, возбужденных после несогласованной акции в поддержку арестованного на 30 суток оппозиционера Алексея Навального, сообщили в СК.

Один из задержанных – мужчина 1984 года рождения, который подозревается в нападении на сотрудника Росгвардии на Страстном бульваре. Другой – гражданин 2002 года рождения, которого следователи считают причастным к нападению на служебный автомобиль на Цветном бульваре.

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