Правозащитники объяснили рост числа задержанных на акциях 23 января

В «ОВД-Инфо» допустили, что в некоторых регионах итоговое количество задержанных будет в несколько раз превышать текущие данные

Фото: Андрей Любимов / РБК

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», число задержанных на акциях 23 января составило 3893 человека, хотя накануне сообщалось о том, что задержали 3711 участников демонстраций.

Изменение данных о числе задержанных спустя три дня после митингов в Twitter «ОВД-Инфо» объяснили тем, что информация уточнялась.

«Информацию о таком количестве людей наши аналитики уже проверили, и мы можем с большой степенью достоверности подтвердить, что произошло с этими людьми, и в подавляющем большинстве случаев знаем их имена», — уточнили сотрудники ресурса.

В «ОВД-Инфо» также предупредили, что поскольку речь шла о беспрецедентном количестве задержанных в 120 городах, то итоговые цифры могут возрасти. «В отдельных регионах данные, которые мы сейчас публикуем, могут быть занижены в три-четыре раза», — заявили правозащитники.

Также в организации предположили, что из-за большого количества задержанных «суды будут идти месяцами».

Больше всего задержанных на акции 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Десятки людей были задержаны в Новосибирске, Казани, Воронеже, Владивостоке, Хабаровске, Сочи и других крупных городах.

Официальной информации от МВД об общем числе задержанных по-прежнему нет.

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Акции 23 января проходили в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан после возвращения из Германии 17 января, а позже отправлен в СИЗО по решению суда. Они сопровождались столкновениями с полицией.

Пресс-секретарь президента во вторник назвал уровень насилия на несанкционированных акциях беспрецедентным. По его словам, насилие провоцировали именно протестующие, а потому ему «не кажется странным», что в отношении некоторых были заведены уголовные дела, а против сотрудников правоохранительных органов — нет.