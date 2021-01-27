Власти поручили разработать план борьбы с фейками о соцвыплатах

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МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени государства, и вовлеченных в эти схемы банков, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 22 января.

Минцифры и Аналитический центр при правительстве (АЦ) до 15 марта должны подготовить план мероприятий по итогам этих предложений, включая возможную разработку нормативных актов. Представитель аппарата Чернышенко подтвердила газете, что поручение дано. В Минцифры и Роскомнадзоре сообщили, что уже работают над поручением.

Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, которые предлагают социальные выплаты от имени правительства. На такие сайты ведут рекламные объявления в YouTube и Google с фотографиями первых лиц государства, следует из исследования АЦ, передает «Коммерсантъ». При переходе на сайт пользователя просят ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.

В Google сообщили, что стараются немедленно реагировать на неприемлемые или вредоносные рекламные объявления. Также в компании напомнили, что пользователи могут пожаловаться на мошенническую рекламу.