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Власти поручили разработать план борьбы с фейками о соцвыплатах

Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС
Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС

МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России до 25 февраля должны разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом предоставления выплат от имени государства, и вовлеченных в эти схемы банков, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 22 января.

Минцифры и Аналитический центр при правительстве (АЦ) до 15 марта должны подготовить план мероприятий по итогам этих предложений, включая возможную разработку нормативных актов. Представитель аппарата Чернышенко подтвердила газете, что поручение дано. В Минцифры и Роскомнадзоре сообщили, что уже работают над поручением.

Речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, которые предлагают социальные выплаты от имени правительства. На такие сайты ведут рекламные объявления в YouTube и Google с фотографиями первых лиц государства, следует из исследования АЦ, передает «Коммерсантъ». При переходе на сайт пользователя просят ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.

В Google сообщили, что стараются немедленно реагировать на неприемлемые или вредоносные рекламные объявления. Также в компании напомнили, что пользователи могут пожаловаться на мошенническую рекламу.

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества
Финансы
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Роскомнадзоре отметили, что борьбу с мошенническими сайтами осложняет тот факт, что ограничение доступа к ним возможно только по решению суда. С развитием технологий появляются новые виды мошенничества, в связи с чем необходима более эффективная система координации действий органов власти, считают в ведомстве.

За время действия ограничений из-за первой волны пандемии коронавируса в России резко выросло число зарегистрированных случаев мошенничества, следует из статистики Генпрокуратуры. Рост произошел за счет телефонного и интернет-мошенничества — за шесть месяцев 2020 года число случаев такого мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

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Особенно бурно растет число мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов, заключили в июле в «Лаборатории Касперского». В первом полугодии 2020 года количество таких ресурсом увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее о проработке законодательного регулирования борьбы с мошенническими сайтами сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «В ближайшее время мы проведем консультации с Роскомнадзором для выборки наиболее эффективных механизмов», — сообщил он в беседе с «Коммесрантом». Среди потенциальных методов Горелкин называл требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах.

социальные выплаты фишинг кибермошенничество
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