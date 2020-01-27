СМИ назвали упавший в Афганистане самолет военным бортом США

В Пентагоне пока не могут прокомментировать информацию о том, что самолет сбили боевики «Талибана». Нет точных данных и о том, кто находился на борту Bombardier

Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета (Фото: Mustafa Andaleb / Reuters)

Упавший в Афганистане самолет принадлежал Военно-воздушным силам США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на военного чиновника. По словам последнего, речь идет о самолете Bombardier E-11A.

Собеседник CBS заявил, что причина катастрофы пока не известна. Нет официальной информации и о судьбе членов экипажа.

О том, что самолет был военным, также сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Reuters со ссылкой на американских военных передает, что на борту могли находиться около десяти человек. Собеседники Reuters не смогли прокомментировать информацию о том, что самолет мог быть сбит.