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СМИ назвали упавший в Афганистане самолет военным бортом США

В Пентагоне пока не могут прокомментировать информацию о том, что самолет сбили боевики «Талибана». Нет точных данных и о том, кто находился на борту Bombardier
Силы афганской национальной армии направляются к месту крушения самолета (Фото: Mustafa Andaleb / Reuters)

Упавший в Афганистане самолет принадлежал Военно-воздушным силам США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на военного чиновника. По словам последнего, речь идет о самолете Bombardier E-11A.

Собеседник CBS заявил, что причина катастрофы пока не известна. Нет официальной информации и о судьбе членов экипажа.

О том, что самолет был военным, также сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Reuters со ссылкой на американских военных передает, что на борту могли находиться около десяти человек. Собеседники Reuters не смогли прокомментировать информацию о том, что самолет мог быть сбит.

«Талибан» взял на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане
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Ответственность за уничтожение машины взяла на себя группировка «Талибан» (запрещенная в России организация). Ее представитель Забиулла Муджахид заявил Reuters, что самолет, на борту которого находились высокопоставленные американские офицеры, был сбит в провинции Газни. Он не уточнил, как это произошло.

В Пентагоне наличие старших офицеров на борту самолета агентству опровергли.

Первые сообщения о падении самолета появились утром в понедельник. Изначально предполагалось, что разбился лайнер афганской авиакомпании Ariana Airlines, однако позже эта информация была опровергнута. Руководитель авиаперевозчика сообщил, что 27 января Ariana выполняла всего два рейса и оба самолета благополучно достигли пунктов назначения.

После этого в соцсетях появились кадры с изображением сгоревшего самолета с логотипом ВВС США, однако подтверждений, что они относятся к сегодняшнему инциденту, не было.

Авторы: Кристина Астафурова, Артем Филипенок
Теги: Афганистан, авиакатастрофа
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