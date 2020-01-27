В авиакомпании Афганистана опровергли данные о крушении самолета

Государственная авиакомпания Афганистана опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о крушении своего самолета, говорится в ее сообщении в Facebook.

Информация о том, что все рейсы завершились благополучно, появилась и на странице управления авиации Афганистана. В ведомстве отметили, что просят СМИ воздержаться от выпуска неподтвержденных новостей, и пообещали держать в курсе обстановки в воздухе.

Местные СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета днем 27 января. По данным телеканала 1T, лайнер разбился в провинции Газни, а издание Afghanistan Times передает, что самолет потерпел крушение на территории, подконтрольной боевикам «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка).

По разным оценкам, на борту лайнера находилось от 83 до 110 человек. Позже газета Afghanistan Times сообщила, что второй вице-президент страны Сарвар Даниш подтвердил факт авиакатастрофы.