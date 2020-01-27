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Политика ,  
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Чайка потребовал честности от представителей регионов Северного Кавказа

По словам бывшего генпрокурора, а ныне полпреда президента в СКФО, коррупция и клановость мешают реализации проектов по социально-экономическому развитию Северного Кавказа
Юрий Чайка во время своего представления в здании Аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Коррупция и клановость служат главными препятствиями для реализации социально-экономических проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Об этом заявил вступивший в должность полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, с 2006-го по январь 2020 года занимавшись поста генпрокурора, во время встречи с представителями регионов Северного Кавказа.

По словам Чайки, он собирается с регионами работать «системно работать по всем проблемным направлениям». После этого он добавил, обратившись к представителям регионов: «вы должны быть со мной предельно честными и работать с полной отдачей». В свою очередь, Чайка пообещал, что будет «максимально открыт для взаимодействия и на постоянном контакте» (цитата по ТАСС).

По его словам, коррупционным рискам в регионе подвержены, в первую очередь, сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система. «Не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов», — пояснил Чайка (цитата по ТАСС). 

Он также указал на то, что именно эти сферы «серьёзно поражены клановостью». Бывший генеральный прокурор подчеркнул, что доля коррупционных преступлений в регионах Северного Кавказа по итогам 2019 года составила 3%, что в два раза превышает средний показатель по России. 

Патрушев перечислил основные угрозы для безопасности на Северном Кавказе
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Еще в январе 2012 года Владимир Путин, тогда занимающий пост премьер-министра, заявил, что не считает клановость и сращивание чиновников, бизнеса и полиции с криминалом проблемой исключительно Северного Кавказа. «Это беда не только юга России и Северного Кавказа, но и значительной части российских территорий», — сказал президент, назвав ситуацию унизительной для достоинства россиян (цитата по «РИА Новости»). Осенью 2013 года Путин сообщил о хищениях из бюджета СКФО более 6,5 млрд руб. «В среднем за год почти десять преступлений в день», — указал он и призвал активизировать борьбу с коррупцией на Северном Кавказе, подчеркнув, что решение существующих в регионе проблем осложняется именно хищениями бюджетных средств и взяточничеством.   

В апреле прошлого года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что коррупция, клановость и организованная преступность по-прежнему представляют серьезную угрозу для развития и безопасности Северного Кавказа. По его словам, при реализации федеральной целевой программы «Юг России» в регионах было похищено более 2 млрд руб. (общий объем финансирования государственной программы составил 189 млрд руб.) Он также отметил, что высокий уровень взяточничества в СКФО зафиксирован в ЖКХ, ТЭК и строительном комплексе. Кроме того, коррупция в регионах связана с долгами и потерями газа, в основном в Чечне, Дагестане и Ингушетии. «Значительная часть долговых обязательств формируется вследствие масштабных хищений энергоресурсов», — указал Патрушев.         

Осенью в Счетной палате России заявили, что вложенные за последние три года в программы социально-экономического развития Северного Кавказа 8 млрд руб. не принесли эффекта. По данным палаты, в Дагестане необходимые соглашения в 2018 году вовсе не были заключены. Позднее глава республики Владимир Васильев сообщил о готовности работать над совершенствованием механизмов и инструментов оказания поддержки экономике региона.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: СКФО, Юрий Чайка
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