Чайка потребовал честности от представителей регионов Северного Кавказа

По словам бывшего генпрокурора, а ныне полпреда президента в СКФО, коррупция и клановость мешают реализации проектов по социально-экономическому развитию Северного Кавказа

Юрий Чайка во время своего представления в здании Аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Коррупция и клановость служат главными препятствиями для реализации социально-экономических проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Об этом заявил вступивший в должность полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка, с 2006-го по январь 2020 года занимавшись поста генпрокурора, во время встречи с представителями регионов Северного Кавказа.

По словам Чайки, он собирается с регионами работать «системно работать по всем проблемным направлениям». После этого он добавил, обратившись к представителям регионов: «вы должны быть со мной предельно честными и работать с полной отдачей». В свою очередь, Чайка пообещал, что будет «максимально открыт для взаимодействия и на постоянном контакте» (цитата по ТАСС).

По его словам, коррупционным рискам в регионе подвержены, в первую очередь, сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система. «Не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов», — пояснил Чайка (цитата по ТАСС).

Он также указал на то, что именно эти сферы «серьёзно поражены клановостью». Бывший генеральный прокурор подчеркнул, что доля коррупционных преступлений в регионах Северного Кавказа по итогам 2019 года составила 3%, что в два раза превышает средний показатель по России.