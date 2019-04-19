Патрушев перечислил основные угрозы для безопасности на Северном Кавказе

Патрушев перечислил основные угрозы для безопасности на Северном Кавказе

Серьезную угрозу национальной безопасности на Северном Кавказе представляют коррупция, хищения бюджетных средств, проявления клановости и организованная преступность. Об этом на совещании в Махачкале по вопросам обеспечения безопасности в СКФО заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

Кроме того, по его словам, молодежь на Северном Кавказе подвергается «усиленной обработке» со стороны эмиссаров международных террористических организаций, которые занимаются вербовкой. «Активно проповедуется так называемый «индивидуальный джихад», — заявил Патрушев.

«Параллельно изыскиваются новые возможные каналы переброски на территорию России своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке», — добавил он.

Секретарь Совбеза призвал блокировать попытки террористов влиять на ситуацию в регионе и «не допустить осложнения криминогенной и миграционной обстановки».