Глава Дагестана ответил на данные о неэффективности вложений в регион

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о готовности работать над совершенствованием механизмов и инструментов оказания поддержки экономике региона с учетом «выводов, сделанных Счетной палатой Российской Федерации». Об этом говорится в ответе Васильева на запрос РБК.

В октябре Счетная палата опубликовала данные анализа использования бюджетных субсидий, отметив, что вложенные за последние три года в программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа 8 млрд руб. не принесли значимого эффекта. В материалах ведомства отмечалось, что механизм отбора, финансирования и реализации проектов «сложен, непрозрачен и сопряжен с коррупционными рисками». При этом указывалось, что в Дагестане необходимые соглашения в 2018 году не заключались.

«Вопрос введения дополнительных мер поддержки реального сектора экономики Северо-Кавказского федерального округа по линии Минкавказа России поднят на уровне руководства страны для решения острых социально-экономических проблем, является очень важным для трудоизбыточного дотационного Дагестана», — говорится в ответе Васильева на запрос РБК.

Глава Дагестана отметил, что в 2017–2018 годах поддержку из федерального бюджета в размере 718,6 млн руб. получили три реализуемых на территории региона проекта. При этом было создано 185 рабочих мест, а еще 136 планируется создать к 2020 году.

Кроме того, в октябре 2019 года принято решение о поддержке государством (на сумму 129,6 млн руб.) проекта по производству в Дагестане стекловолокна и изделий из него. Запуск этого проекта должен помочь создать 185 новых рабочих мест.