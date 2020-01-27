Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой

Спустя две недели после отставки с поста главы правительства Медведев заявил, что «Единая Россия» — единственная сила, которая может организовать реализацию президентского послания.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета партии заявил, что она единственная пропрезидентская политическая сила в стране. «Это единственная партия, которая может организовать реализацию президентского послания», — сказал он, передает корреспондент РБК.

Медведев напомнил, что партия поддерживает заявленный президентом России курс по всем направлениям, «будь то расширение мер социальной поддержки людей или обеспечения макроэкономической стабильности страны, работа над бюджетом или участие в организации общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию страны».

В этой связи глава «Единой России» предложил зафиксировать конкретные задачи по реализации президентского послания и назначить ответственных за их выполнение.

При этом Медведев признал, что партии сейчас нужны новые идеи, с которыми она пойдет к избирателю. Эти идеи, по его словам, «должны быть абсолютно конкретными, чтобы в последствии стать основой для законодательных инициатив или для партийных проектов».